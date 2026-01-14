Katie Price und Kerry Katona enthüllen OnlyFans-Geheimnisse

Die britische TV-Landschaft bekommt eine explosive neue Dokumentation! Katie Price (47), Kerry Katona (45), Lauren Goodger (39) und Love Island-Star Hannah Elizabeth werden in Olivia Attwoods (34) neuer Serie "Getting Filthy Rich" ihre intimsten OnlyFans-Geheimnisse preisgeben. Die vierte Staffel der erfolgreichen ITV2-Dokureihe verspricht laut der Sun Einblicke in die lukrative Welt der Adult-Content-Plattform, wie sie noch nie zuvor gezeigt wurden. Während Olivia bisher hauptsächlich 'gewöhnliche' Menschen mit außergewöhnlichen Einkommensquellen porträtierte, richtet sie nun ihren Fokus auf Prominente. Die Stars werden nicht nur ihre Motivation für den Beitritt zur Plattform offenlegen, sondern auch die schockierenden Summen enthüllen, die sie mit ihren Inhalten verdient haben.

Kerry zeigt sich selbstbewusst und unerschrocken, wenn es um ihre OnlyFans-Karriere geht. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin hat bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie ihre Entscheidung nicht bereut. Kein Verständnis hat sie dagegen für die Doppelmoral der Gesellschaft. In einem Podcast-Interview platzte ihr der Kragen: "Kerry Katona zeigt ihre Brustwarzen und plötzlich heißt es 'Bringt die Kinder ins Heim, diese verdammten Kinder, nehmt sie ihr weg. Sie gehört ins Gefängnis'", zitierte sie ihre Kritiker. Die Mutter prangerte die unterschiedlichen Maßstäbe an, mit denen Frauen gemessen werden. Während Hollywood-Stars wie Nicole Kidman (58) und Tom Cruise (63) für Sexszenen in Filmen gefeiert und mit Millionen entlohnt würden, sieht sich Kerry massiven Anfeindungen ausgesetzt. "Ich werde 101 Jahre alt werden. Ich werde in meinem Schaukelstuhl sitzen, so glamourös wie immer aussehen, immer noch OnlyFans machen und all den Frauen, die mich hassen, den Mittelfinger zeigen", schrieb sie in ihrer Kolumne bei OK! Kerry betonte dabei, dass es sich um eine bewusste Entscheidung erwachsener Frauen handelt, auch wenn sie für ihre eigenen Kinder andere Wege wünscht.

Während Kerry offen über ihre Motivation spricht, hält sich Katie bedeckter über ihre Beweggründe, lässt aber durchblicken, dass finanzielle Aspekte natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ihre Teilnahme an der Dokumentation könnte erstmals tiefere Einblicke in ihre Geschäftsstrategie und ihre wahren Gefühle bezüglich der Adult-Content-Industrie offenbaren. Abseits der Kameras verbindet Katie und Kerry eine enge Freundschaft, die einst in der britischen Version des Dschungelcamps begann. Beide kennen die Aufs und Abs der Promiwelt. Unternehmerin Katie, einst als "Jordan" bekannt, hat die Aufmerksamkeit nie gescheut, setzt privat aber auf ein enges Familiennetz mit ihren fünf Kindern. Kerry, ebenfalls fünffache Mama, schreibt regelmäßig offen über ihr Leben, von Geldsorgen bis zu Neustarts. Lauren und Hannah teilen derweil oft Momente mit ihrer Community und sprechen öffentlich über Körperbilder, Mutterschaft und Selbstbestimmung – Themen, die nun auch in Olivias Serie zwischen Kassensturz, Kameralicht und klaren Regeln ihren Platz finden.

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star