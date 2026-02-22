Amanda Holdens (55) Geheimnis für jugendliche Ausstrahlung

Amanda Holden (55) feierte am Montag ihren 55. Geburtstag und zeigte sich dazu in absoluter Bestform. Die Moderatorin, die seit den 90er-Jahren im britischen Fernsehen präsent ist, teilte jetzt anlässlich ihres Ehrentags atemberaubende Fotos aus einem Geburtstags-Shooting auf Instagram. Auf einem der Bilder posierte sie lediglich in einem anthrazitfarbenen Blazer und weißen Shorts und zeigte dabei ihre gebräunte Haut, ihren straffen Bauch und ihre trainierten Beine. Auf weiteren Aufnahmen war die "Britain's Got Talent"-Jurorin in einem schwarzen, trägerlosen Bodysuit mit hohen Stilettos zu sehen. Unter dem Beitrag mit der Bildunterschrift "55..." hagelte es Komplimente von Fans und prominenten Freunden wie Davina McCall, Laura Whitmore und ihrer "Britain's Got Talent"-Kollegin Alesha Dixon (47).

Hinter Amandas jugendlichem Aussehen steckt ein klares Konzept. Die zweifache Mutter schwört auf eine Kombination aus regelmäßiger Bewegung und gezielten Beauty-Treatments. Sie läuft fünf bis sechs Kilometer pro Woche, praktiziert Kundalini-Yoga und absolviert ein sogenanntes Wikinger-Workout-Regime. Zu Hause nutzt sie außerdem ihr Peloton-Bike, wann immer es ihr Zeitplan erlaubt. "Der Deal, den ich mit mir selbst geschlossen habe, ist, dass ich für meinen Rosé-Wein im Sommer und für meinen Rotwein im Winter laufen muss", verriet sie gegenüber TV Times. Für ihre Haut setzt Amanda auf nicht-chirurgische Behandlungen wie CollagenWave und Morpheus8-Radiofrequenz-Therapie, nachdem sie von regelmäßigem Botox zu subtileren medizinischen Treatments gewechselt ist. Zudem nimmt sie täglich Kollagen-Präparate ein und verwendet als eines ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte eine Creme.

Trotz ihres intensiv klingenden Programms betont Amanda, dass sie keine Sklavin strenger Regeln ist. Die Schauspielerin ist seit ihrem zwölften Lebensjahr Vegetarierin und glaubt, dass diese Ernährungsweise sie "standardmäßig gesund" hält. "Wenn es Dienstag ist und ich einen Aperol möchte, dann trinke ich einen. Oder wenn ich um 22 Uhr nachts ein Käsesandwich will, dann esse ich eins", erklärte sie zudem in dem Interview. Amanda machte bis zu ihrem 15. Lebensjahr Turnsport und ist überzeugt, dass sie auch dadurch "eine gewisse Figur beibehalten" hat. In einem Gespräch mit Good Housekeeping verriet sie zudem scherzhaft, dass sie mit 70 Jahren wie eine "alternde Barbie-Puppe" aussehen möchte. "Ich gehöre zu einer Generation von Frauen, die nicht im Hintergrund verschwinden werden. Wir werden unsere Vorzüge so lange zur Schau stellen, wie wir können", sagte die Moderatorin selbstbewusst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Holden bei der Premiere von "Britain's Got Talent", Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruno Tonioli, Alesha Dixon, Amanda Holden and Simon Cowell im April 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Holden im Januar 2019