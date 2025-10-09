"Ich warte immer": So denkt Sam über einen Antrag von Rafi

Sam Dylan (34) hat im Gespräch mit Promiflash Einblicke in sein Liebesleben mit Rafi Rachek (35) gegeben. Die beiden Reality-TV-Stars befinden sich derzeit im "verflixten siebten Jahr" ihrer Beziehung, wie Sam verriet. Doch in Sachen Hochzeitspläne bleibt es bislang ruhig. "Ich warte immer, es ändert sich nur nichts. Der wird mir, glaube ich, keinen Antrag machen", gab Sam offen zu. Seiner Aussage nach sei die Beziehung ein Auf und Ab: "Rafi ist auch manchmal so: Wenn der irgendwie schlechte Laune hat, lässt er es auch an mir aus. Aber dann ist er auch wieder super süß."

Während Sam weiterhin auf einen Antrag zu warten scheint, stellt sich für ihn auch die Frage, wie eine mögliche Hochzeit überhaupt aussehen könnte. Eine Zeremonie im Fernsehen kann sich der Reality-Star zwar vorstellen, doch ganz sicher ist er sich nicht: "Ich weiß nicht mal, ob ich im Fernsehen heiraten will. Ich glaube nicht, irgendwie so schön privat. Oder doch eine Show, ich weiß nicht." Fest steht nur, dass er bislang von Rafi keinen Hinweis auf mögliche Hochzeitsabsichten erhalten hat und sich daher vermutlich selbst um einen Antrag kümmern müsste, wenn es denn dazu kommt.

Sam und Rafi wurden vor allem durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt und sind in ihrer Beziehung durch Höhen und Tiefen gegangen. Ihre Liebe wurde öffentlich oft thematisiert, und Fans der beiden spekulieren regelmäßig über einen möglichen nächsten Schritt. Doch trotz des medialen Trubels scheint Sam sich nach einem eher intimen und romantischen Moment zu sehnen. Beide teilen auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Leben, doch ob sich dort eines Tages auch ein Hochzeits-Countdown findet, bleibt vorerst ein Geheimnis.

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Februar 2025

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Gewinner des "Sommerhaus der Stars" 2024