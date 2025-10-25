"Heiße Session": Rafi und Serkan duschen beim Promi-Büßen

In der vierten Folge des Formats Das große Promi-Büßen lieferten Serkan Yavuz (32) und Rafi Rachek (35) einen Moment, der für reichlich Schmunzeln sorgte. Die beiden Realitystars teilten sich eine Dusche und seiften sich gegenseitig ein. Eine Szene, die von ihren Mitkandidaten Edith Stehfest (30) und Bellydah Venost mit lautem Jubel begleitet wurde. Serkan nahm die Situation mit Humor und sagte augenzwinkernd: "Der Sam, der darf das nicht sehen." Rafi wiederum sei bei ihm überraschend sanft vorgegangen und habe ihn nur ganz leicht berührt.

Obwohl das spontane Duschabenteuer für Lacher und Unterhaltung sorgte, wurde auch klar, dass beide Stars die Aktion vor allem humorvoll aufnahmen. Rafi beschrieb die Szene so: "Ich glaube, er hat es genossen. Das war, glaube ich, 'ne heiße Session." Es bleibt offen, ob diese Szene von Rafis langjährigem Partner Sam Dylan (34) aufgenommen wurde. Im Interview mit Promiflash verriet Sam kürzlich, dass die beiden längst an ganz anderen Zukunftsplänen arbeiten: Sie möchten ihren Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter erfüllen – und so einen neuen Lebensabschnitt als kleine Familie beginnen.

"Das große Promi-Büßen" hat in den vergangenen Folgen bereits für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Neben der Duschszene gab es auch andere Momente, in denen es zwischen den Kandidaten knisterte. Besonders auffällig: Vanessa Brahimi und Diogo Sangre (31), die immer wieder miteinander flirten. Fans können also gespannt sein, welche Überraschungen die kommenden Folgen bereithalten. Die vierte Staffel ist seit dem 23. Oktober kostenlos auf Joyn verfügbar. Jeden Donnerstag erscheinen zwei neue Folgen – mit Joyn PLUS+ sogar alle vier direkt zum Start. Im TV zeigt ProSieben die ersten vier Folgen am 30. Oktober ab 20:15 Uhr im TV.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn, Joyn Collage: Rafi Rachek und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan und Rafi Rachek, Realitystars

Anzeige Anzeige

Joyn Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"

Anzeige