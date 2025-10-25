Rafi beschimpft Emma beim Promi-Büßen als "asoziale Bratze"

In der vierten Folge von Das große Promi-Büßen kam es jetzt zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Emma Fernlund (24) und Rafi Rachek (35). Anlass war ein Deal, den die Promis eingegangen waren: Ein Obstkorb sollte als Belohnung winken, wenn die Promis ihre bereits verhängte Strafe weiterhin auf allen vieren ableisten. Während Emma bereit war, diese Bedingung zu erfüllen, weigerte sich Rafi demonstrativ – er werde nicht wie ein "Dackel" für ein paar Früchte herumkriechen. Letztlich bewahrheitete sich seine Einschätzung, dass es sich nur um eine geringe Menge Obst handelte. Dennoch teilte Emma das Essen fair unter allen auf.

Die Situation eskalierte, als Rafi sich weiterhin nicht an die Strafe hielt. Daraufhin wurden allen Teilnehmern die Pflegeprodukte entzogen, was eine heftige Diskussion auslöste. Emma bezeichnete Rafi als "asozial" und "Penner", worauf dieser ebenfalls mit Beleidigungen reagierte. "Leck mich am A*sch, was denkst du, wer du bist, du asoziale Bratze", wetterte der Reality-TV-Star und forderte Emma auf, ihren Ton zu mäßigen. "So kannst du mit deinem sche*ß Ex-Freund reden, aber nicht mit mir", fügte er hinzu und sorgte damit für eine zusätzliche Reaktion von Emma.

Für Emma hatte Rafis Spitze einen empfindlichen Nerv getroffen. Die Reality-Darstellerin ist im Camp, weil ihre Vergangenheit mit Ex-Partner Umut Tekin (28) Teil der Aufarbeitung ist – ein Thema, das sie sichtbar beschäftigt. Rafi hingegen ist bekannt dafür, in Reality-Formaten kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch Konfrontationen nicht zu scheuen. Beide trafen bereits im Sommerhaus der Stars aufeinander und lieferten sich dort Wortgefechte. Ob es in den kommenden Folgen erneut zu Streit oder vielleicht sogar zu einer Versöhnung kommt, bleibt abzuwarten.

Collage: Joyn, Joyn Collage: Emma Fernlund und Rafi Rachek

Joyn Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025

RTL Umut Tekin und Rafi Rachek bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024