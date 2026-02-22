Kurt Russell ist stolz auf Kate Hudsons Oscar-Nominierung

Kurt Russell (74) kann sein Glück kaum fassen: Seine Tochter Kate Hudson (46) ist für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert worden. Die 46-Jährige erhielt die Nominierung für ihre Rolle im Film "Song Sung Blue", in dem sie an der Seite von Hugh Jackman (57) spielt. In der Kategorie tritt Kate gegen Rose Byrne (46), Renate Reinsve, Emma Stone (37) und Jessie Buckley an. In einem Interview mit E! News schwärmte der 74-jährige Schauspieler von der Leistung seiner Tochter und beschrieb, wie besonders es für ihn als Vater sei, sie in ihrer Darbietung zu erleben: "Für uns als Familie ist es fast so, als würde ich eine Schauspielerin in ihrer vollen Blüte beobachten."

Der stolze Vater zeigte sich besonders beeindruckt davon, wie mühelos Kate ihre Rolle verkörpert habe. "Sie lässt es mühelos aussehen. Und ich denke, das ist an sich schon eine Leistung bei einer solchen Rolle", sagte er. Kate spielt in "Song Sung Blue" Claire Sardina, die zusammen mit ihrem Mann Mike in den 1980er Jahren als Neil-Diamond-Tributeband Lightning & Thunder auftrat. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und wurde von Craig Brewer inszeniert. Auch Kates Mutter Goldie Hawn (80) reagierte überschwänglich auf die Nominierung. Laut Hello Magazine teilte Kate einen Videoclip in den sozialen Medien, in dem zu hören ist, wie Goldie "Juhu" schrie, während Kate überglücklich lachte und rief: "Oh mein Gott, ich bin so glücklich!" Neben der Schauspielerin saß ihre siebenjährige Tochter Rani, die den besonderen Moment miterlebte.

Kate und ihr Bruder Oliver Hudson (49) wuchsen hauptsächlich bei ihrer Mutter Goldie und deren langjährigem Partner Kurt auf, den die Geschwister liebevoll "Pa" nennen. Goldie war von 1976 bis 1982 mit Bill Hudson (76) verheiratet, mit dem sie die beiden Kinder bekam. Die Beziehung zu ihrem leiblichen Vater Bill gestaltete sich kompliziert, Goldie beschrieb ihn früher als "abwesenden Vater". Für Kate ist es bereits die zweite Oscar-Nominierung ihrer Karriere. Im Jahr 2000 war sie für ihre Rolle in "Almost Famous" als beste Nebendarstellerin nominiert, verlor damals jedoch gegen Marcia Gay Harden (66). Ihre Mutter Goldie gewann 1970 selbst einen Oscar für ihre Darstellung in "Kaktusblüte".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kurt Russell und Kate Hudson im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson und Goldie Hawn bei der Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery"