"Pure Verzweiflung": Loredana kontaktierte Merz und Scholz

Loredana Wollny (21), bekannt aus der Reality-Show Die Wollnys, befindet sich aktuell in einer schwierigen Lebensphase. Sie ist im achten Monat schwanger und musste aufgrund gesundheitlicher Probleme nach Deutschland zurückkehren, während ihr Ehemann Servet und der zweijährige Sohn Aurelio in der Türkei verblieben. Loredana kämpft nicht nur mit einer Risikoschwangerschaft und akuten Nierenproblemen, sondern auch mit einer bürokratischen Sackgasse: Ein Visumantrag für ihren Mann wurde erneut abgelehnt, weshalb er nicht zu ihr nach Deutschland kommen kann. Die junge Mutter wisse aktuell nicht weiter. "Aus purer Verzweiflung habe ich sogar Friedrich Merz und Olaf Scholz versucht zu erreichen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand mal hinschaut. Dass jemand versteht, dass es hier um eine Familie geht. Doch bis heute keine Antwort", erzählt sie in einem Instagram-Video.

Seit ihrer Hochzeit lebte Loredana, die deutsche Staatsbürgerin ist, gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Kind in Izmir. Ein Antrag für Servets deutsches Visum war bereits vor zwei Jahren abgelehnt worden. Nach der Hochzeit im April beantragte das Paar im Frühjahr erneut ein Visum und verwies auf die schwierige Schwangerschaft. Laut Loredana gab es im Konsulat einen Notfalltermin, auch ein ärztliches Attest wurde vorgelegt. Eine zugesagte Rückmeldung innerhalb von 7 bis 14 Tagen blieb jedoch aus. Weder das Konsulat in Izmir noch das in Antalya antwortete, ebenso wenig das Auswärtige Amt oder der Bürgerservice in Berlin. Gegenüber der Bild sagte Loredana: "Meine Nieren machen nicht gut mit, und mein Gefühl sagt, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Baby kommt."

Loredana, die durch ihren Alltag in der Öffentlichkeit viele Fans an ihrem Leben teilhaben lässt, sprach in der Vergangenheit immer wieder über die Herausforderungen als junge Mutter. Besonders die letzten Monate waren emotional für sie. Seit ihrer Jugend stand sie regelmäßig in der Reality-Show ihrer Familie vor der Kamera und hat dort sowohl schöne als auch turbulente Momente mit den Zuschauern geteilt. Ihre Schwangerschaft und die Entfernung zu ihren Liebsten verlangen ihr nun viel Stärke ab – eine Eigenschaft, die die 21-Jährige stets in schwierigen Zeiten gezeigt hat.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio, August 2025