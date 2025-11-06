Vom Sohn getrennt: Loredana Wollny wehrt sich gegen Kritik

Loredana Wollny (21) hat aktuell einiges um die Ohren: Hochschwanger und nur wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes sah sie sich jetzt offenbar gezwungen, sich gegen Kritik zu verteidigen, die ihr nach ihrem letzten öffentlichen Statement entgegenschlug. Darin hatte sie erklärt, dass sie ihre letzten Schwangerschaftswochen allein in Deutschland verbringt, während Ehemann Servet mit dem gemeinsamen Sohn Aurelio zunächst in der Türkei geblieben ist – für einige Fans offenbar ein Unding. In ihrer Instagram-Story betont Loredana nun, dass der Zweijährige selbst entschieden habe, bei seinem Vater zu bleiben, während sie sich in Deutschland aufgrund ihrer Risikoschwangerschaft medizinisch besser aufgehoben fühle. Die Trennung mache ihr allerdings schwer zu schaffen: "Für mich ist das natürlich nicht einfach, ohne mein Kind zu sein. Es tut weh", so Loredana.

Noch besteht jedoch Hoffnung, dass Vater und Sohn rechtzeitig zur Entbindung nach Deutschland einreisen können – Servet wartet offenbar weiterhin auf die Rückmeldung der Behörden, was sein bislang fehlendes Visum angeht. In ihrem Video erklärt Loredana auch die Gründe für ihre Entscheidung, sich in Deutschland behandeln zu lassen, anstatt in ihrer Wahlheimat: Die Türkei habe "tolle Ärzte, keine Frage", betont sie, gibt aber auch zu, sich in Deutschland sicherer zu fühlen. "Ich verstehe die Ärzte besser, kann Fragen stellen und weiß genau, was ich habe – das ist in der Türkei leider nicht immer so."

Die 21-Jährige, die sich seit ihrer Jugend durch die Serie Die Wollnys einen Namen gemacht hat, hat in den vergangenen Jahren viele persönliche und gesundheitliche Hürden gemeistert. Mit Servet, den sie als ihre große Liebe beschreibt, hat sie bereits Höhen und Tiefen durchgestanden. Doch die aktuelle räumliche Trennung – gepaart mit der Risikoschwangerschaft und akuten Nierenproblemen – stellt sie vor eine besondere Belastung. Trotzdem bleibt Loredana entschlossen, sich auf ihre Rolle als zweifache Mutter zu konzentrieren und hofft, ihrem Aurelio bald wieder ganz nah sein zu können.

RTL ZWEI Silvia und Loredana Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", 2025

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Ehemann Servet und Sohn Aurelio

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im August 2023

