"Krass": Servet lässt sich Loredana Wollnys Namen tätowieren

Ein intimes Liebesbekenntnis der besonderen Art: Servet Özbek, frischgebackener Ehemann von Loredana Wollny (21), hat sich den Namen seiner Frau tätowieren lassen. Das auffällige Motiv mit einem Unendlichkeitszeichen und ihrem Jubiläumsdatum ziert nun seine linke Brust. In einer Folge Die Wollnys ist zu sehen, wie Servet die schmerzhafte Prozedur mit Schweißperlen auf der Stirn tapfer erträgt. Doch die Schmerzen scheinen für ihn nur Nebensache zu sein. Während die Nadel sich durch seine Haut arbeitet, ist sein Geist bei etwas ganz anderem.

"Weißt du, worüber ich mir die ganze Zeit einen Kopf mache? Unsere Hochzeitsreise nach Thailand. Da musst du 13 bis 14 Stunden fliegen", erklärt er seinem Begleiter Peter Wollny (32). Der Ehemann von Sarafina zeigt sich verständnisvoll. "Fliegen ist das sicherste Reisen, was es gibt", versucht er ihn zu beruhigen und ergänzt: "Du tust nicht nur Loredana einen Gefallen damit, sondern dir selber auch." Etwa eine halbe Stunde später ist seine Nervosität aber kurzzeitig vergessen, als er endlich auf das Tattoo blickt, das nun vollendet ist. "Es ist wirklich krass", schwärmt Servet.

Für Loredana ist diese Geste von Servet ein weiteres Highlight in einem ohnehin ereignisreichen Lebensabschnitt. Erst im Sommer gab sie bekannt, dass die beiden ihr zweites Kind erwarten, und schwärmte auf Instagram von der Stärke ihrer Beziehung. "In letzter Zeit war bei uns nicht alles leicht – viele Herausforderungen, viele Emotionen, viele Momente, die uns geprüft haben. Aber genau das macht unsere Liebe so stark", schrieb sie und veröffentlichte einen intimen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Mann Arm in Arm posieren.

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

RTLZWEI Peter Wollny und Servet bei "Die Wollnys"

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek, September 2025