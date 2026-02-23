Vom Star zum Abstieg: Bald startet neue Doku über Mesut Özil

Mesut Özil (37) kehrt auf die Bildschirme zurück – diesmal nicht als Spielmacher auf dem Rasen, sondern als Protagonist einer großen TV-Dokumentation. Das ZDF widmet dem ehemaligen Nationalspieler in der dreiteiligen Reihe "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" seinen Aufstieg und spektakulären Fall. Ab dem 20. März ist die Doku laut DWDL zunächst in der ZDF-Mediathek abrufbar, am 31. März läuft die erste Folge zur Prime Time um 20:15 Uhr im Fernsehen. Erzählt wird die Geschichte des Ausnahmetalents, das einst als Integrationsvorbild gefeiert wurde – bis das berühmte Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan (71) im Mai 2018 alles veränderte.

Die Serie nimmt Mesuts Karriere und den späteren Bruch mit Deutschland genau unter die Lupe. Regisseur Florian Opitz hat dafür zwar nicht direkt mit dem Ex-Kicker gesprochen, aber mit Menschen aus seinem engsten Umfeld sowie früheren Wegbegleitern, Vertrauten und Kritikern. Mit dabei sind unter anderem Joachim Löw (66), Oliver Bierhoff (57), Per Mertesacker (41) und Mesuts Vater Mustafa Özil. Auch die Journalisten Özlem Topcu und Deniz Yücel (52) kommen zu Wort und sprechen laut ZDF erstmals öffentlich über den sogenannten "Fall Özil". Die erste Folge trägt den Untertitel "Aufstieg: Der will doch nur spielen" und beleuchtet, wie der Fußballstar zum Symbol gelungener Integration wurde. Die weiteren Teile, "Brüche: Staatsfreund Nummer 1" und "Entfremdung: Das Foto", laufen in der Nacht zum 1. April ab 00:15 Uhr im ZDF – wer durchbingen will, kann alle Folgen bereits vorher streamen.

Die Macher der Doku wollen nicht nur Mesuts persönliche Geschichte erzählen, sondern auch ein Bild von Deutschland im Wandel zeichnen – vom "Sommermärchen" 2006 über hitzige Integrationsdebatten in den 2010er-Jahren bis hin zum Wiedererstarken ausländerfeindlicher Stimmungen. Der frühere Nationalspieler, der nach dem Eklat aus der DFB-Elf zurücktrat und Deutschland endgültig den Rücken kehrte, hatte mit seiner Biografie viele Nachwuchskicker mit Migrationsgeschichte inspiriert. Schon im Podcast "SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden" von Khesrau Behroz wurde deutlich, wie eng sein Werdegang mit Fragen nach Identität und Zugehörigkeit verknüpft ist. Die neue ZDF-Produktion knüpft daran an und zeigt, wie aus einem gefeierten Vorbild ein Projektionsfeld gesellschaftlicher Konflikte wurde, das bis heute nachwirkt – auch in Mesuts Leben abseits des Platzes, das er mittlerweile fernab der großen deutschen Bühne führt.

Getty Images Mesut Özil, ehemaliger Fußballspieler

Alexander Hassenstein/Getty Images Mesut Özil und Joachim Löw im DFB-Training

Getty Images Fußballstar Per Mertesacker, Mai 2018