Künstliche Befruchtung: Susie Bradley erwartet zweites Kind

Susie Bradley und ihr Ehemann Todd Carney (39) haben wundervolle Nachrichten zu verkünden: Sie erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die ehemalige Teilnehmerin der Reality-Show "Married At First Sight" teilte die frohe Botschaft auf ihrem Instagram-Account in einem emotionalen Video. Darin dokumentierte Susie ihre bewegende IVF-Journey, vom Beginn der Behandlungen bis hin zu dem Moment, als das Paar endlich das Ergebnis des Schwangerschaftstests ablesen konnte. "Mit ein wenig Durchhaltevermögen und ganz viel Liebe haben wir dich endlich bekommen", schrieb die Beauty- und Wellnessunternehmerin, die aktuell in der 15. Woche schwanger ist.

Das Video zeigte intime Einblicke, wie Susie sich Injektionen verabreichte und die Behandlungen in einer Klinik in Queensland durchlief. Es endete mit bewegenden Szenen, in denen sie und Todd im Auto den positiven Test in den Händen hielten. Unter Freudentränen und mit lachenden Gesichtern umarmten sie sich innig. Die Freude des Paares begeisterte auch ihre Follower, die das Video mit Glückwünschen und emotionalen Kommentaren überhäuften. Viele zeigten sich gerührt von den Bildern, darunter auch Freunde, die scherzhaft anmerkten: "Jetzt hast du auch einen Grund für einen Maccas-Run!"

Susie und Todd haben in ihrer Beziehung schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach einer ersten Trennung verlobte sich das Paar 2024 erneut und heiratete wenige Monate später auf ihrem Anwesen an der Gold Coast. Gemeinsam ziehen sie ihren vierjährigen Sohn Lion groß, während Todd auch für Susies Tochter Baby eine Vaterrolle übernommen hat. Die beiden, die seit 2019 zusammen sind, verbindet eine romantische Liebesgeschichte: Ein Ausflug zum Sonnenuntergang an einen Strand hatte sie schon früh spüren lassen, dass Todd ihre große Liebe sein würde.

Anzeige Anzeige

Instagram / C7_NAG1pbyE Susie Bradley und Todd Carney im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / todd_carneyofficial Susie Bradley und Todd Carney im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley im Dezember 2020

Anzeige