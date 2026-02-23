Peinlicher Moment: Kirsten Dunsts Rock reißt bei BAFTA-Party

Kirsten Dunst (43) sorgte bei der BAFTA-Afterparty in London jetzt für einen unerwarteten Hingucker: Als die Schauspielerin am Sonntagabend im angesagten Private-Members-Club Oswald's zur Universal-Party erschien, riss plötzlich ihr figurbetonter Rock. Die 43-Jährige war zuvor bei der Verleihung der British Academy Film Awards in der Royal Festival Hall, um ihren Ehemann Jesse Plemons (37) zu unterstützen, der als "Bester Schauspieler" für seine Rolle im Film "Bugonia" nominiert war. Die 43-Jährige ließ sich von der Modepanne jedoch nicht die Laune verderben.

Optisch setzte Kirsten an diesem Abend ein echtes Statement: Über ihrem schwarz-weißen Kleid trug sie eine pinke Jacke mit dramatischen Puffärmeln, die sofort alle Blicke auf sich zog. Auf Fotos, die die Daily Mail nun veröffentlichte, ist zu erkennen, dass der Stoff am hinteren Oberschenkel riss. Die Hollywood-Schauspielerin schien sich davon jedoch nicht aus der Fassung bringen zu lassen und genoss den Abend sichtlich. Kirsten feierte unter anderem mit Schauspielerin Jessie Buckley (36) sowie Emma Stone (37), der Co-Darstellerin ihres Mannes in "Bugonia".

Für Kirsten und Jesse war die glamouröse London-Reise ein weiterer gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich, seit sie 2022 geheiratet haben. Das Hollywoodpaar, das gemeinsam die Söhne Ennis und James großzieht, wirkte bei der BAFTA-Verleihung sehr vertraut und glücklich. Erst kürzlich sprach Kirsten beim Red Sea International Film Festival offen darüber, wie stark die Mutterschaft ihr Berufsleben verändert habe. Die 43-Jährige erklärte laut Daily Mail, dass sie heute bewusst Rollen auswählt und nur Projekte annimmt, die sie wirklich inspirieren. Kirsten schwärmte außerdem: "Ich habe das Glück, von einem wunderbaren Mann und einer tollen Gemeinschaft umgeben zu sein."

Anzeige Anzeige

Imago Kirsten Dunst bei den BAFTA Film Awards in London 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst bei den BAFTA Film Awards in London, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst, Filmfestival Cannes, 2024