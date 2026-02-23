So geht es Katja Krasavice nach dem Ende ihrer Beziehung

Katja Krasavice (29) hat sich kürzlich von ihrem Partner und Manager getrennt und gibt ihren Fans nun ein ehrliches Update zu ihrem aktuellen Befinden. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die Rapperin, wie es ihr nach dem Beziehungs-Aus geht. "Mir geht es überraschend gut. Aber das liegt auch an der Liebe von meiner Familie, meinen Freunden und von euch", schrieb die Musikerin. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Trennung noch nachwirkt. "Ich muss noch vieles realisieren und verarbeiten. Es passiert so viel und gleichzeitig steht auf einmal alles still", erklärte Katja offen.

Die 29-Jährige kündigte außerdem an, ihr Business komplett neu ordnen und strukturieren zu müssen. Aus diesem Grund werde sich auch die Veröffentlichung ihres neuen Albums erneut verschieben. "Sorry, Leute, aber starke, reiche, selbstbewusste Frau zu sein, zieht oft Blutsauger an. Wie gesagt: Müll rausbringen, sauber machen, renovieren", so die Rapperin weiter. Diese Herausforderung gehe sie bewusst an, denn genau diese Haltung habe sie letztlich "zum Star" gemacht. Gleichzeitig zeigte sie sich nachdenklich: "Trotzdem weiß ich, dass ich viel Lebenszeit wegen eines Menschen verloren habe, der meinem Vater ähnelt." Wie sie künftig mit der Situation in der Öffentlichkeit umgehen wolle, wisse sie selbst noch nicht genau.

Die Trennung von ihrem langjährigen Partner Drilon, mit dem sie über Jahre hinweg eine On-off-Beziehung geführt haben soll, machte Katja erst vor Kurzem öffentlich. In einer Instagram-Story hatte die Musikerin zuletzt deutliche Worte gefunden und angekündigt, sich konsequent von negativen Einflüssen in ihrem Umfeld zu distanzieren. In ihrem aktuellen Statement richtet sie den Blick nun nach vorn: "Ich bin die Tochter meiner Mutter und deshalb weiß ich, dass jeder im Leben alles zurückbekommt", ergänzt sie augenzwinkernd: "Und natürlich helfe ich mit ein paar Tritten meiner Louboutins auch bisschen nach, das Karma zu beschleunigen."

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

Getty Images Katja Krasavice beim Sommerempfang von "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin

Instagram / katjakrasavice Rapperin Katja Krasavice posiert während ihres Thailand-Urlaubs 2025.