Ashton Kutcher wirft Jimmy Fallon in der "Tonight Show" um

Ashton Kutcher (47) hat in der "Tonight Show" für offene Münder gesorgt: Der Schauspieler, frischgebackener Träger des schwarzen Gürtels im Jiu-Jitsu, zeigte am Montagabend in New York, was 15 Jahre Training bringen – und legte Jimmy Fallon (51) auf der Studiomatte kurzerhand aufs Kreuz. Auslöser war eine naive Bitte des Moderators an den Two and a half Men-Star, live einen kleinen Move zu demonstrieren. Gemeinsam traten sie auf eine ausgelegte Matte, Ashton übernahm die Anleitung – und wenige Sekunden später lag Jimmy nach einem Bein-Sweep kontrolliert am Boden. "Das Besondere an Jiu-Jitsu ist, dass die meisten Kämpfe am Boden stattfinden", erklärte Ashton, bevor die Mini-Lehrstunde begann.

Der "Die wilden Siebziger"-Star forderte den Gastgeber zwar auf, ihn anzuschubsen und zu "attackieren". Kaum hatte der Comedian angesetzt, schlang der Schauspieler allerdings auch schon die Beine um Jimmys Rumpf, fixierte Arme und Oberkörper und leitete eine simple Technik ein. "Ich bin hier sofort in einer guten Position, oder?", kommentierte Ashton, während das Publikum jubelte. Dann hob er den Moderator nur mit den Beinen an und kippte ihn langsam um. "Alles gut?", fragte er danach, worauf Jimmy benommen lachte: "Ich gebe auf. Ich gebe auf." Für Runde zwei rückten beide auf der Matte nach, um nicht herunterzurutschen. "Ich bin schon verletzt", stöhnte Jimmy, versuchte anschließend selbst den Griff – und Ashton ließ sich theatralisch fallen. "Ja!", jubelte der Gastgeber, "Er hat abgeklopft! Ashton Kutcher, alle zusammen!"

Ashton, der neben der Schauspielerei seit Jahren regelmäßig auf der Matte steht und seit Mitte 2012 offiziell mit Schauspiel-Kollegin Mila Kunis (42) liiert ist, hat sich den schwarzen Gürtel über einen langen Zeitraum erarbeitet. 15 Jahre Training, Seminare und Drills stecken hinter dem Titel, den er in der Sendung stolz zur Schau stellte. Jimmy wiederum ist bekannt dafür, seinen Gästen Raum für spontane Aktionen zu geben – von Musikspielchen bis zu sportlichen Challenges. In solchen Momenten zeigt der Moderator, der die beliebte Talkshow nun bereits seit 2014 hostet, gerne seine verspielte Seite und schreckt dabei auch vor keinen Gags zurück. Beide kennen sich seit Jahren aus Talkshow-Besuchen.

Collage: Getty Images, Getty Images Jimmy Fallon und Ashton Kutcher albern in Talkshow herum, Collage.

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler