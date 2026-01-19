Leyla Heiter muss wahrscheinlich am Kopf operiert werden

Leyla Heiter (29) hat ihre Community mit ernsten Worten aufgeschreckt: Die Reality-TV-Bekanntheit schilderte in ihrer Instagram-Story, dass sie wahrscheinlich am Kopf und unter dem Arm operiert werden muss. Auslöser seien starke Schmerzen gewesen, die von einem tastbaren Hubbel in der Achsel bis in die Brust ausstrahlen. Dazu habe sie eine weitere auffällige Stelle am Hinterkopf entdeckt. Am Mittwoch soll im Krankenhaus ein Chirurg alles prüfen und das weitere Vorgehen besprechen. Entscheidend ist eine Gewebsprobe, die klären soll, ob hinter den Veränderungen etwas Harmloses steckt oder mehr dahinterliegt. Leyla sprach offen über ihre Sorgen und machte klar, dass sie nun auf schnelle Antworten hofft: "Ich hoffe einfach, dass alles gut ist und ich danach keine Schmerzen mehr habe und dass auf jeden Fall in erster Linie auch nichts Schlimmes ist."

In ihren Clips berichtete die 29-Jährige, sie habe sich lange nichts dabei gedacht, als Fans im Sommer auf die Wölbung unter dem Arm aufmerksam machten. Erst als die Schmerzen zunahmen, suchte sie ärztlichen Rat. Für sie steht der nächste Schritt nun fest: ein Krankenhaustermin, ein Gespräch mit dem Chirurgen, die Planung der möglichen Eingriffe. Die Influencerin betonte, dass die Gewebsprobe Gewissheit bringen werde und sie darauf baut, dass "hoffentlich nichts Schlimmes" herauskommt. Besonders eine Operation am Kopf bereite ihr Angst. Nicht nur wegen möglicher Risiken, sondern auch, weil dabei unter Umständen Haare abrasiert werden müssten: "Wenn ich wirklich am Kopf operiert werden muss, habe ich schon Angst. Wenn da irgendwie irgendwas schiefgeht, macht einem das natürlich schon Sorgen." Dennoch stellte sie klar, dass ihre Gesundheit an erster Stelle steht.

Erst vor einer Woche hatte Leyla auf Instagram Stellung zu Gerüchten genommen, die in ihrer Community kursierten. Selbstbewusst zeigte die Influencerin ihren Bauch und machte mit Humor klar: "Ich bin schwanger. Nein, bin ich nicht. Das kommentiert nur jeder, weil man 2026 und auch in den letzten Jahren ja nicht mehr einfach mal 'ne Wampe haben darf." Leyla betonte, dass ihr Körper aktuell kein Babybauch, sondern einfach Wohlstand sei. Mit Sätzen wie "Dann ist man direkt schwanger. Nein, das ist Wohlstand" zeigte sie, wie locker und gelassen sie mit kritischen Kommentaren umgeht. Die Reality-TV-Bekanntheit begegnete den ständigen Fragen rund um ihren Körper stets mit einer Mischung aus Selbstironie und Ehrlichkeit: "Ich bin so ein richtig knackiges Brötchen, weil ich so viele Kohlenhydrate habe. Aber es ist egal."

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Januar 2026