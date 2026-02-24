Angriff auf Mutter: Sohn von Nicolas Cage erneut vor Gericht

Nicolas Cages (62) Sohn Weston (35) musste sich schon vergangenes Jahr wegen körperlicher Gewalt vor Gericht verantworten. Nun ist er erneut angeklagt. Wie Daily Mail berichtet, wurde Weston am Montag für eine Anhörung und eine psychologische Untersuchung vor einem Gerichtsgebäude in Los Angeles gesehen. Hintergrund soll der gleiche Vorfall wie schon im vergangenen Jahr gewesen sein: Im April 2024 griff der Promi-Spross seine Mutter Christina Fulton (58) brutal an. Der Richter kam hier zu dem Schluss, dass er an einer verzerrten Geisteswahrnehmung litt, sodass Weston statt zu einer Gefängnisstrafe zu einer zweijährigen Teilnahme an einem Rehabilitationsprogramm verurteilt wurde. Christina wurde jetzt zeitgleich mit ihrem Sohn vor dem Gericht gesehen. Warum genau die beiden sich vor Gericht trafen, ist nicht bekannt.

"Herr Cage leidet unter einer anerkannten psychischen Störung. Ich bin überzeugt, dass dies ein wesentlicher Faktor für die Begehung der ihm vorgeworfenen Straftaten war. Es ist offensichtlich, dass er zu diesem Zeitpunkt einen Zusammenbruch erlitten hat", erklärte der Richter damals. Für seine Mutter war der Vorfall dennoch schwer traumatisch. Sie erinnerte sich in ihrer Aussage, dass Westons Freunde sie aufgrund seines psychischen Zustandes um Hilfe baten. Als Christina bei ihnen eintraf, habe er sich in einem "manischen Wutanfall" befunden. Binnen weniger Minuten habe er völlig die Fassung verloren und seine Mutter geschlagen, wodurch sie schwere Verletzungen davontrug. "Nichts bereitete mich auf diese Nacht vor, in der mein Sohn fast mein Leben nahm", erklärte die US-Amerikanerin in der Verhandlung.

Nach den Vorwürfen gegen Weston und seiner Verhaftung reichte seine Mutter nicht nur gegen ihn Klage ein, sondern auch gegen Nicolas. Berichten der LA Times zufolge verklagte sie den Hollywoodstar, weil er Weston in Obhut hatte, aber nicht verhindert habe, dass ihr gemeinsamer Sohn ihr "lebensbedrohliche Verletzungen" zufügte. Nicolas soll mehrmals die Kaution für sein Kind bezahlt haben, aber nichts weiter gegen Westons Drogenabhängigkeit und seine psychischen Probleme unternommen haben. Demnach zog Christina, die von 1988 bis 1991 mit dem Schauspieler liiert war, ihn mit zur Verantwortung. Sie forderte Schadensersatz von ihm, doch der Fall wurde eingestellt.

Getty Images Weston Cage und sein Vater Nicolas Cage

Getty Images Weston Cage, Sohn von Nicolas Cage

Getty Images Christina Fulton, Ex von Nicolas Cage