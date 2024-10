Meryl Streep und Martin Shorts Liebe sei "offenes Geheimnis"

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder wilde Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen Meryl Streep (75) und Martin Short (74). Bereits bei ihren Dreharbeiten zu Only Murders In The Building sollen mächtig die Funken geflogen sein, wie nun ein Insider verrät. Die Quelle plaudert gegenüber Daily Mail aus, dass die aufblühende Liebe der zwei Schauspieler am Set wohl deutlich spürbar gewesen sei – vor sowie hinter der Kamera. Die Zuneigung der Stars füreinander soll dem Bericht zufolge wortwörtlich "ein offenes Geheimnis" gewesen sein.

Nachdem im Sommer erste Gerüchte um eine Romanze der Hollywoodstars die Runde gemacht haben, scheint inzwischen allmählich Gewissheit zu herrschen. Wie der Insider weiterhin enthüllt, versuchten die vermeintlich frisch verliebten Kollegen ihre Gefühle füreinander wohl vor den anderen Menschen am Set zu verheimlichen: "Meryl und Martin haben ihre romantische Beziehung schon vor Monaten geleugnet." So haben die angeblichen Turteltauben während der Arbeit die Professionalität gewahrt, doch den Mitarbeitern sei klar gewesen, was sich im Hintergrund abspielte.

Bei vergangenen gemeinsamen Auftritten von der Mamma Mia-Bekanntheit und dem Komiker sorgte die Chemie zwischen ihnen bereits häufiger für ordentlich Gesprächsstoff. So heizten die beiden Darsteller die Liebesgerüchte an, nachdem sie mehrfach vor den Fotografen auf Events verliebt gewirkt hatten. Im August dieses Jahres hielten die Fanlieblinge sogar Händchen bei einem Event für ihre Hit-Serie! Zudem berichtete People, dass die Co-Stars bei der diesjährigen Emmy-Verleihung im Peacock Theater in Los Angeles sich gezielt Plätze nebeneinander aussuchten.

Getty Images Meryl Streep, Schauspielerin

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

