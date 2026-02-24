Taktik? Russell Brand bringt Bibel mit zum Gerichtsprozess

Russell Brand (50) ist am Dienstag zu einer Anhörung vor dem Southwark Crown Court in London erschienen. Dem 50-Jährigen werden schwere Sexualdelikte gegen fünf Frauen vorgeworfen, die sich zwischen 1999 und 2005 ereignet haben sollen – darunter drei mutmaßliche Vergewaltigungen. Bei der Anhörung fiel der Schauspieler und Comedian jedoch nicht nur durch seine Aussagen auf, sondern auch durch sein Auftreten: Er trug einen Cowboyhut und ein weit geöffnetes Hemd mit Zebramuster, während er auf der Anklagebank hinter Glas saß und eine blaue Bibel in den Händen hielt. Brand las darin und zeigte einer Wächterin sogar eine Passage, was jedoch vor Gericht nicht erlaubt ist. Wie Bild berichtet, wurde ihm die Bibel daraufhin abgenommen.

Auf die Fragen der Gerichtssprecherin zu den einzelnen Vorwürfen reagierte Russell knapp und bestimmt. "Nicht schuldig", antwortete er auf die Anschuldigung, versucht zu haben, ein Opfer mit seinem Geschlechtsteil anal zu penetrieren. Auch auf zwei weitere Vergewaltigungsanschuldigungen plädierte der Ex-Mann von Katy Perry (41) auf unschuldig. Die Anhörung diente der Vorbereitung auf den Prozess, der am 3. Juni beginnen soll. Nach nur 18 Minuten wurde Russell, der auf Kaution frei ist, wieder entlassen. Vor dem Gerichtsgebäude kam es anschließend zu einem Tumult: Ein Wortgefecht zwischen Russells Bodyguard und einem Fotografen eskalierte, der Sicherheitsmann bedrohte den Fotografen angeblich sogar. Die Polizei musste eingreifen, bevor Russell schließlich davonfuhr.

Russell ist dem Christentum im April 2024 beigetreten und scheint seinen neu gefundenen Glauben sehr ernst zu nehmen. Bereits im Mai 2025 hatte der Brite seine Unschuld vor Gericht beteuert. Die Londoner Polizei Scotland Yard ermittelt seit 2023 gegen ihn, nachdem der britische TV-Sender Channel 4 und die Zeitung Sunday Times entsprechende Vorwürfe von fünf Frauen öffentlich gemacht hatten. Alle mutmaßlichen Opfer erhalten laut den ermittelnden Kriminalbeamten Unterstützung durch speziell geschulte Experten.

Anzeige Anzeige

Imago Russell Brand im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand, Schauspieler und Comedian