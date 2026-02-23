Paul Mescal und Gracie Abrams geben ihr Red-Carpet-Debüt

Paul Mescal (30) und Gracie Abrams (26) legten bei den BAFTA Film Awards 2026 in London nun einen besonders innigen Auftritt hin. In der Royal Festival Hall zeigten sich die beiden jetzt erstmals zusammen auf dem roten Teppich. Die 26-jährige Sängerin strahlte in einem schwarzen, bestickten Kleid, während Paul einen klassischen schwarzen Anzug wählte. Anschließend posierte der irische Schauspieler auch mit seiner "Hamnet"-Kollegin Jessie Buckley (36), die in einem leuchtend blauen Samtkleid für glamouröse Akzente sorgte.

Paul, der bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen übergangen wurde, hoffte an diesem Abend auf die Auszeichnung als "Bester Nebendarsteller". Letztlich musste er sich jedoch geschlagen geben: Der Preis ging an Schauspieler Sean Penn für seine Rolle in "One Battle After Another". Dennoch hatte Paul allen Grund zum Feiern: "Hamnet" hatte laut Daily Mail insgesamt elf Nominierungen erhalten und damit einen Rekord für die meisten Nominierungen eines Films unter weiblicher Regie in der BAFTA-Geschichte aufgestellt.

Paul und Gracie sind zwar seit 2024 ein Paar, doch sie halten ihre Liebe bewusst abseits der Öffentlichkeit. Trotzdem ließ Gracie kürzlich die Fans an Pauls Geburtstag teilhaben: Auf Instagram postete sie eine süße Liebeserklärung samt Bilderreihe, die das Paar kuschelnd in einem leeren Stadion und entspannt bei einem Baseballspiel zeigt. Fans dürfen also gespannt sein, welche privaten Einblicke das berühmte Paar als Nächstes teilen könnte.

Getty Images Gracie Abrams und Paul Mescal bei den EE BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Paul Mescal und Gracie Abrams

Instagram / gracieabrams Paul Mescal und Gracie Abrams, Liebespaar