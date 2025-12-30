Fit für 2026: Pedro Pascal schwitzt im Fitnessstudio in L.A.

Pedro Pascal (50) lässt das Jahr sportlich ausklingen: Der Schauspieler wurde am Montag, 29. Dezember, in Los Angeles beim Gewichteheben im Fitnessstudio gesichtet. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, dass der Star für die Session ein graues Grafik-T-Shirt und eine blaue Jogginghose wählte, die Brille trug er lässig in der Hand. Nach dem Training wirkte er entspannt und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Auto. Die spontanen Gym-Momente zeigen Pedro kurz vor dem Jahreswechsel fokussiert – ein seltener Blick auf den Alltag des vielbeschäftigten Publikumslieblings, der zwischen Set-Alltag und Rollenvorbereitung offenbar jede freie Lücke nutzt, um an seiner Form zu arbeiten.

Hinter dem Trainingsfleiß liegt ein randvolles Filmjahr: Der Schauspieler stand 2025 unter anderem für "Materialists", "Eddington" und "Fantastic Four" vor der Kamera. Der Terminkalender bleibt prall gefüllt, denn schon im kommenden Jahr geht es mit großen Projekten weiter. Auf dem Zettel stehen "The Mandalorian and Grogu" und "Avengers: Doomsday". Zudem läuft aktuell der Dreh zu "Behemoth!", wo Pedro zuletzt gemeinsam mit Kollegin Olivia Wilde (41) am Set fotografiert wurde. Wer den Star in den vergangenen Monaten verfolgte, erlebte einen Marathon aus Drehs, Reisetagen und Promo – das Training in L.A. wirkt da wie ein geerdeter Gegenpol zum Blockbuster-Trubel.

Abseits des Scheinwerferlichts pflegt Pedro enge Freundschaften und kleine persönliche Rituale. Langjährige Weggefährtin Sarah Paulson (51) plauderte im Herbst in einem Interview liebevolle Details aus und machte deutlich, wie humorvoll und loyal der Schauspieler im privaten Umfeld ist. Fans schätzen genau diese Mischung aus Nahbarkeit und Professionalität: Im Kino zeigt der Chilenisch-Amerikaner neue Facetten, im Alltag bleibt er der Kumpeltyp, der nach dem Workout mit T-Shirt, Sweatpants und Brille in der Hand zum Wagen schlendert. Wer seine Karriere schon länger begleitet, erinnert sich zudem an frühe Serienstationen, die den heutigen Star geprägt haben – ein langer Weg, der inzwischen von Mega-Franchises und dennoch bodenständigen Momenten im Fitnessstudio gesäumt ist.

Getty Images Pedro Pascal im März 2025

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024