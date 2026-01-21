Stichelt Ex Ersin hier gegen schwangere Sarah Joelle Jahnel?

Zwischen Sarah Joelle Jahnel (36) und Ex-Freund Ersin Çelik fliegen offenbar weiterhin die Fetzen – und das öffentlich. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars und dem turbulenten Ende der Beziehung kehrt keine Ruhe ein. Jetzt zündet Ersin die nächste Spitze: In seiner Instagram-Story teilt er ein Foto, auf dem er lässig an einem Billardtisch steht, und adressiert eine Botschaft an den neuen Partner seiner Ex. "Eine Frage an den Neuen von meiner Ex... Kannst du dir bitte mehr Mühe geben, sie schaut immer noch meine Storys", schreibt er. Ob sich seine Story tatsächlich an Sarah Joelle und ihren neuen Freund richtet, bleibt unklar – allerdings deutet vieles darauf hin.

Die TV-Bekanntheit hatte bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht, wieder in festen Händen zu sein und mit ihrem Partner sogar Nachwuchs zu erwarten. Ihren neuen Freund zeigte sie jedoch erst Anfang dieses Monats erstmals öffentlich. In einem emotionalen Jahresrückblick teilte sie mehrere Schnappschüsse mit dem Mann, den sie im Ausland kennengelernt hat. "2025 war eines der schwersten Jahre meines Lebens. Es gab Momente, in denen ich ehrlich dachte, ich würde es nicht überleben. Ich habe gekämpft, verloren, getrauert – oft im Stillen. Ich bin noch immer am Heilen. Noch immer am Verarbeiten. Und vieles davon hat man hier nie gesehen", schrieb sie dazu und spielte damit auf ihre frühere Beziehung mit Ersin an.

Schon beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" vor zwei Monaten gab es heftige Vorwürfe von der Sängerin. Sie wurde damals aus Mallorca zugeschaltet und hielt mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. "Es fällt mir schwer, mich im Rahmen dieser Unterhaltungssendung überhaupt noch in die Richtung meines Ex-Partners zu wenden, weil niemand da draußen weiß, was hinter den Kulissen abläuft und wie meine Existenz systematisch zerstört wird", erklärte Sarah. Sie machte deutlich, dass sie sich selbst schützen wolle, und bezeichnete den Auftritt in der Show als "persönliche Parade-Blamage meines Lebens". Besonders getroffen habe sie, dass ihre ehrlichen Reaktionen öffentlich als Show abgetan wurden und sie so bei den Zuschauern schlecht dastand.

