Dieses Projekt wäre eine regelrechte TV-Sensation! Im vergangenen Jahr hatte die US-amerikanische Schauspielerin Hilary Duff (32) bekannt gegeben, dass ein Reboot des beliebten Disney-Formats "Lizzie McGuire" in Arbeit sei. Seitdem können es die Fans der Kultserie gar nicht mehr abwarten, wieder Neues aus der Welt von Lizzie und ihrem Comic-Alter-Ego zu sehen. Doch damit nicht genug: Hilary äußerte sich jetzt sogar zu einem möglichen Cross-over mit der Sendung Hannah Montana!

In einem aktuellen Cosmopolitan-Interview antwortete Hilary nun auf die Frage, ob sie sich einen Zusammenschluss der beiden Disney-Hits vorstellen könne. "Oh mein Gott, das wurde ich ja noch nie gefragt", zeigte sich der Teenie-Star überrascht und überlegte: "Aber vielleicht bringst du da gerade etwas ins Rollen." Sie sei erst kürzlich als Gast in Miley Cyrus' (27) Internet-Talkshow gewesen und habe sich blendend mit ihr verstanden. "Ich habe noch nie über ein 'Hannah Montana'-'Lizzie McGuire'-Cross-over nachgedacht, aber sag niemals nie! Heutzutage ist alles möglich, oder?", führte die 32-Jährige ihren Gedankengang fort.

Miley dürfte wohl ebenfalls Gefallen an dieser Idee finden: In einem Gespräch mit Hilary im Rahmen ihrer Instagram-Talkshow hatte sie bereits von ihrer Schauspielkollegin geschwärmt. Hilary sei das große Idol ihrer Kindheit gewesen. "Ich wollte so sein, wie du", erinnerte sich die "Wrecking Ball"-Interpretin.

Anzeige

ActionPress Hilary Duff als Lizzie McGuire 2001

Anzeige

ActionPress / EVERETT COLLECTION, INC. Miley Cyrus in "Hannah Montana"

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei der Fashionshow von Tom Ford im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de