Zu schlüpfrig? Darum gab es kein "Lizzie McGuire"-Revival

Hilary Duff (36) hatte damals ihren Karrieredurchbruch mit der Rolle als Lizzie McGuire in der gleichnamigen Serie. Das groß angekündigte Revival 2020 der beliebten Serie war zum Bedauern der Fans ausgeblieben. Als kleine Entschädigung dafür kam das gesamte Original-Ensemble das erste Mal seit 18 Jahren zusammen. Für die Fans nahmen sie einen Clip auf, in dem sie die erste Folge vorgelesen haben. Jetzt wird bekannt, warum es kein Comeback der Kultserie gab.

In einem TikTok-Video teilte der Regisseur Jonathan Hurwitz, dass Disney+ möglicherweise ein Problem mit der zu anzüglichen Handlung hatte, in die die Titelfigur Lizzie verwickelt war. Episode drei wurde trotz Drehbuch nicht gefilmt. "Lizzie wacht in Ethans Bett auf. Die animierte Lizzie taucht mit einer kleinen Checkliste auf. Ethan steht auf der Liste und sie kreuzt dieses Kästchen gleich zweimal an"⁣, schildert der Autor eine der problematischen Szenen. "Disney habe sich dabei nicht wohlgefühlt", vermutet er.

Im Gespräch mit Women's Health erklärte Hilary bereits ihre Theorie zu dem gescheiterten Versuch einer Neuauflage: "Lizzie ist 30 Jahre alt und muss sich auch so verhalten. Das heißt nicht, dass sie ständig an der Bong ziehen und One-Night-Stands haben muss. Authentisch sollte es dennoch sein." Das hätte Disney erschrocken und die Fortsetzung wurde abgesagt, meinte die Schauspielerin.

Instagram / lizziemcguiretv/ Lizzie McGuire Cast Reunion IGTV

ActionPress Eine Szene aus "Lizzie McGuire" mit Hilary Duff und Lalaine

Getty Images Hilary Duff im Mai 2019

