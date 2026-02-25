Für diese Kandidaten endet GNTM nach Walk im Berghain-Stil

In Folge fünf wird es für die Germany's Next Topmodel-Jungs luftig und nass. Zuerst shooten sie mit Fotograf Andreas Ortner, der regelmäßig für große Magazine wie Vogue, Harper’s Bazaar, Elle Hollywoodstars wie Julianne Moore (65) und Gillian Anderson (57) vor der Linse hat, leicht bekleidet auf einem Boot, das auf der Spree durch die Hauptstadt fährt. Dann steht der Entscheidungs-Walk an, die Location ist ans Berghain angelehnt und der Walk steht unter Wasser. Bei den Proben bekamen die Models Unterstützung von dem internationalen Topmodel Baptiste Giabiconi (36), der an der Seite von Karl Lagerfeld (†85) groß geworden ist. Er arbeitet mit großen Marken wie L’Oréal und Chanel und läuft auf den größten Laufstegen.

Doch wie immer muss am Ende der Folge einer oder mehrere die Show verlassen. So ist die Reise für den Brasilianer Hyan vorbei. Er war beim Shooting nicht überzeugend und sein Walk war auch nicht gut. Über seinen Exit ist auch Mitstreiter und Freund Tony sehr traurig, die zwei haben in den vergangenen Tagen eine enge Bindung aufgebaut. Tony kommen beim Abschied die Tränen. Und auch die Kandidaten Tari und Martin müssen gehen, aus den gleichen Gründen.

Für unter anderem Konkurrent Yanneck ist die Show aber noch lange nicht vorbei. Er konnte beim Fotoshooting zwar nicht ganz von sich überzeugen, aber beim Catwalk haute er sowohl Heidi als auch den Gastjuroren aus den Socken. Baptiste ist so begeistert, er will mit seinen Agenten über Yanneck reden. "Ich möchte mit meinen Agenten über dich sprechen. Dieser Typ hat meiner Meinung nach echtes Potenzial für den italienischen Markt", schwärmt er.

Joyn / Seven.One Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Joyn / Seven.One Hyan, GNTM-Kandidat 2026

Joyn / Seven.One GNTM-Kandidat Martin

Joyn / Seven.One Yanneck, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2026

