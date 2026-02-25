"Fix und fertig": Daniel Lotts Frau durfte Baby Leo halten

Daniel Lott und seine Frau Eva haben einen besonders emotionalen Moment erlebt. Nachdem ihr Sohn Leo als Frühchen in der Schwangerschaftswoche 29+1 zur Welt gekommen war und seitdem auf der Kinderintensivstation behandelt werden muss, durfte Eva ihren kleinen Jungen nun zum ersten Mal auf ihrer Brust halten. Die überglückliche Mutter teilte ihre Gefühle in ihrer Instagram-Story mit ihren Followern und postete dazu ein Selfie aus dem Krankenhausbett. "Ihr wisst nicht, was passiert ist heute. Ich hatte Leo das erste Mal auf der Brust zum Kuscheln. Dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen", schrieb sie zu dem Bild.

Eva zeigte sich sichtlich überwältigt von dem intensiven Erlebnis. "Ich bin jetzt fix und fertig und muss das erstmal verarbeiten. Diesen Moment werde ich niemals vergessen", fuhr sie sichtlich überwältigt fort. Für Eltern von Frühchen ist der erste Hautkontakt mit ihrem Baby ein ganz besonderer Meilenstein, der oft erst Tage oder sogar Wochen nach der Geburt möglich ist. Die sogenannte Känguru-Methode, bei der das Baby auf der nackten Brust der Mutter oder des Vaters liegt, gilt als besonders wichtig für die Entwicklung und Bindung zwischen Eltern und Kind.

Bereits vergangene Woche hatten Daniel und Eva ihren Followern erklärt, dass sie etwas Zeit brauchen, um die dramatischen Stunden rund um Leos Geburt zu verarbeiten. Nun gaben die beiden in ihrer Instagram-Story weitere Einblicke und schilderten, wie alles mitten in der Nacht begann. Eva musste wegen starker Blutungen ins Krankenhaus. "Stunde um Stunde hoffen wir, dass Eva wieder auf die normale Station verlegt werden kann. Die Blutungen sind da, mal mehr, mal weniger. Das CTG ist gut", schrieb Daniel. Am Abend stand dann plötzlich die Entscheidung zum Kaiserschnitt im Raum. Die Ärzte informierten das Paar: "In einer Stunde würden wir den Kaiserschnitt durchführen." Daniel erklärte später, dass die Entzündungswerte seiner Frau diese Entscheidung notwendig machten. "Lieber heute ein gesundes Kind zur Welt bringen, als in zwei Wochen ein Kind mit Infektionen und Komplikationen gebären", betonte der Realitystar.

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit seiner schwangeren Frau Eva, Januar 2026

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Februar 2026

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott mit seinem neugeborenen Sohn Leo, Februar 2026