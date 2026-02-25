GNTM-Kandidat Jill bekommt vorab "persönliches Umstyling"

Für Kandidat Jill wartet bei Germany's Next Topmodel eine Überraschung. Angefangen hatte die Woche für ihn etwas holprig: Zwar freute er sich, beim ersten Shooting leicht bekleidet stolz seinen Körper zeigen zu können, doch verunsicherte ihn sein schütteres Haar. Beim Styling bekam er einen Hut aufgesetzt, über den er sich sehr freute, doch vor der Kamera stellte sich dieser als ungeeignet heraus. Die Folge: Jill musste seine natürliche Haarpracht selbstbewusst in Szene setzen, was ihm nur schwer gelang. Er fühlte sich unsicher, weil eine Art Schutzhülle fehlte.

Das fiel auch Modelmama Heidi Klum (52) auf. Sie persönlich habe "nichts gegen seine Geheimratsecken", sie wünsche sich generell mehr Männer in der Modelwelt, mit Glatze oder wenig Haar, aber sie verstehe es, wenn Jill sich unwohl fühlt. Diese Unsicherheit möchte das Supermodel ihm aber direkt nehmen. Nachdem sie sich beim Shooting darüber unterhalten hatten, ob er offen ist, verschiedene Dinge an seinem Haar durchführen zu lassen, verkündete Heidi nach dem Entscheidungs-Walk eine Überraschung für ihn: Kommende Woche steht sein "ganz persönliches Umstyling" an. "Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe die besten Leute an den Start gebracht und ich hoffe, dass es richtig gut wird und du dich richtig gut fühlst", erklärt Heidi. Sie möchte nicht, dass Jill sich schämt.

Doch nicht nur für ihn wird die kommende Woche aufregend. Für die restlichen Kandidaten stehen die ersten Castings an. Drei GNTM-Teilnehmer werden das aber nicht mehr miterleben: Für Hyan, Martin und Tari geht es nach der fünften Folge nach Hause. Sie konnten Heidi beim Shooting und dem zweiten Entscheidungs-Walk nicht überzeugen. "Ich habe heute leider kein Foto für dich", sprach der einstige Victoria's Secret-Engel seine berühmt-berüchtigten Worte.

Joyn / Seven.One Heidi Klum, Model