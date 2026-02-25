Mary Cosby äußert sich zum Tod ihres Sohnes Robert Jr. (23)

Mary Cosby hat sich nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Robert Junior erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Der Sohn der "Real Housewives of Salt Lake City"-Darstellerin war am Montag im Alter von 23 Jahren verstorben, nachdem die Polizei in Salt Lake City zu einem Notfall gerufen worden war, bei dem es zunächst um eine mögliche Überdosis ging. "Unser geliebter Sohn Robert Jr. wurde nach Hause zum Herrn gerufen. Obwohl unsere Herzen schmerzen, finden wir Trost in Gottes Versprechen und in dem Wissen, dass er endlich in Frieden ist", schrieben Mary und ihr Mann Robert Senior am Mittwoch in einem Statement, das TMZ vorliegt. Die Realitydarstellerin fügte hinzu: "Wir sind dankbar für eure Gebete und vertrauen auf den Herrn, dass er uns durch diese Zeit der Trauer trägt."

Die Anteilnahme ihrer Kollegen ließ nicht lange auf sich warten. Ihre "Real Housewives of Salt Lake City"-Kolleginnen Whitney Rose und Lisa Barlow reagierten mit emotionalen Botschaften auf Instagram, während Monica Garcia schrieb: "Ich liebe dich, Mary." Auch Stars aus anderen "Real Housewives"-Formaten meldeten sich zu Wort. "Ich kann meinen Herzschmerz für dich nicht einmal in Worte fassen", kommentierte Bozoma Saint John (49) von The Real Housewives of Beverly Hills. Teresa Giudice (53) von The Real Housewives of New Jersey postete Herz- und betende Hände-Emojis, während Wendy Osefo von "Real Housewives of Potomac" schrieb: "Möge Gott dich und deine ganze Familie in seine Arme schließen." Auch "Real Housewives"-Produzent Andy Cohen (57) äußerte sich bestürzt: "Das ist der schlimmste Alptraum aller Eltern. Mein Herz ist gebrochen für Mary."

Laut Polizei wurde am Montagabend ein medizinischer Notfall gemeldet, bei dem zunächst von einer möglichen Überdosis die Rede war. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Sohnes der Reality-Darstellerin feststellen. Die genauen Hintergründe bleiben zunächst unklar. Die Behörden leiteten eine Todesermittlung ein. Wie TMZ berichtete, war Robert zuletzt immer wieder Teil von Marys öffentlicher Geschichte – auch die angeblichen Drogenprobleme kamen immer wieder zur Sprache.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

