Das war der letzte Auftritt von Martin Shorts Tochter (†42)

Martin Short (75) trauert: Die Tochter des Comedians verstarb mit nur 42 Jahren durch Suizid. Die Polizei von Los Angeles wurde am Montag kurz nach 18 Uhr zu ihrem Haus in den Hollywood Hills gerufen, wo Katherine tot aufgefunden wurde. Die genauen Hintergründe und Umstände, die zu dieser Tragödie führten, bleiben vorerst offen. Martins Management hat sich bislang nicht zu den Geschehnissen geäußert.

Martin und seine Tochter Katherine zeigten sich bei ihrer letzten gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung in bester Stimmung. Die damals 40-Jährige feierte ihren Geburtstag im großen Stil und war dabei von prominenten Gästen umgeben. Fotos von der Feier zeigen Vater und Tochter lächelnd – ein Bild von Zusammenhalt und Liebe, das nun eine besonders schmerzhafte Bedeutung erhält. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es der letzte öffentliche Moment werden würde, in dem Katherine an der Seite ihres berühmten Vaters zu sehen war. Die Aufnahmen dokumentieren einen ausgelassenen Abend voller Freude und Zusammengehörigkeit.

Katherine war die Adoptivtochter von Martin und seiner verstorbenen Ehefrau Nancy Dolman. Das Paar war 30 Jahre lang verheiratet, bevor Nancy im Jahr 2010 verstarb. Neben Katherine hatte Martin noch zwei weitere Kinder. Der Schauspieler und Comedian, der durch seine Auftritte in zahlreichen Filmen und Shows bekannt wurde, musste bereits mit dem Verlust seiner Frau einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Nun wird die Familie erneut von einer Tragödie erschüttert.

Getty Images Martin Short im September 2024

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003

