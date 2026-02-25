Infektion am Bein: König Haralds Klinikaufenthalt dauert an

Kurz nach seinem 89. Geburtstag, den er am 21. Februar noch auf der Kanareninsel Teneriffa gefeiert hatte, musste Norwegens König Harald V. (89) in das Hospital Universitario Hospiten Sur gebracht werden. Ursache waren eine Infektion sowie eine ausgeprägte Austrocknung des Körpers. Wie das norwegische Königshaus am Mittwoch mitteilte, wird Harald nicht so schnell wieder aus der Klinik entlassen. Der behandelnde Leibarzt des Königs, Björn Bendz, ist eigens nach Teneriffa gereist, um seinen Patienten persönlich zu untersuchen – ein Zeichen, das die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreicht. Bendz ist Facharzt für Kardiologie und arbeitete lange am renommierten Rikshospitalet in Oslo.

Nach eingehender Untersuchung des Monarchen trat Bendz vor die Öffentlichkeit. Harald leide an einer Hautinfektion an einem Bein – eine Erkrankung, die bei betagten Menschen schnell bedrohliche Ausmaße annehmen kann. "Wenn Menschen im Alter von fast 90 Jahren mit einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist das eine ernste Angelegenheit", betonte der Mediziner unmissverständlich. Gleichzeitig stellte er klar, dass Harald gut auf die eingeleiteten Maßnahmen anspreche und sein allgemeiner Zustand stabil sei. Bevor der König das Krankenhaus verlassen darf, sollen sämtliche Vitalwerte sorgfältig kontrolliert und ein umfassender Überblick über seinen Gesundheitszustand gewonnen werden. Ein nächstes offizielles Update der Palastkommunikation wurde für den Donnerstagnachmittag angekündigt.

Für das norwegische Königshaus ist diese Entwicklung keine vollständige Überraschung. Harald V. gilt als der älteste amtierende Monarch Europas und blickt auf eine Reihe gesundheitlicher Rückschläge zurück. Bereits im Februar 2024 war er während eines Urlaubs in Malaysia so schwer erkrankt, dass ihm laut dem Stern zunächst ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt werden musste. Zurück in Oslo konnte ihm schließlich ein permanentes Gerät implantiert werden. Nun kämpft er erneut auf einer Urlaubsinsel gegen eine körperliche Krise an. Der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können: Das Königshaus steht ohnehin schon unter erheblichem öffentlichen Druck. In Oslo läuft derzeit der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29), den ältesten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52). Ihm wird unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen – insgesamt umfasst die Anklageschrift 38 Punkte, bei einer Verurteilung drohen bis zu 16 Jahre Haft.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Harald V. in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

Anzeige Anzeige