Zwei Monate Klinik: Daniel Lotts Frau Eva kämpft sich zurück

Rund zwei Monate verbrachte Daniel Lotts Frau Eva im Krankenhaus, bevor sie ihren kleinen Sohn Leo vor wenigen Tagen zur Welt brachte. Der Grund für den langen Klinikaufenthalt war ein Blasensprung. Jetzt, nur wenige Tage nach der Entbindung, kämpft die zweifache Mutter mit den Nachwirkungen und den Strapazen der Geburt. In ihrer Instagram-Story teilt Eva ein Video, in dem sie langsam und vorsichtig durch die Gänge des Krankenhauses geht. "Ich muss ganz dringend meinen Kreislauf in Schwung bekommen. Nach zwei Monaten fast nur Liegen sind all meine Muskeln weg und ich bin total schnell schwach", erzählt sie. Sie fühle sich beim selbstständigen Laufen noch unsicher, kämpfe sich aber zurück: "Daran arbeite ich täglich ein bisschen mehr. Ich muss wieder selbstständig werden."

Den Blasensprung erlitt Eva im Dezember vergangenen Jahres. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade einmal in der 21. Schwangerschaftswoche. Aufgrund der Umstände hatten sie und ihr Daniel große Angst um ihr Baby. Emotional aufgeladen erzählte der ehemalige Bachelorette-Gewinner den Followern: "Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe Eva gerade ins Krankenhaus gebracht. [...] Blasensprung, also Fruchtwasser ist schon gekommen. Sie ist in Schwangerschaftswoche 21. Das Kind wiegt 400 Gramm." Das Paar stand vor der großen Frage, was die klügste Entscheidung ist, um das Leben des Kindes zu retten. Doch das Blatt wendete sich, Eva konnte durchhalten und Klein-Leo blieb noch einige Wochen im Bauch.

Doch die Situation beruhigte sich nur kurz. Im Februar hatte Eva Blut im Fruchtwasser, weshalb ein Kaiserschnitt im Raum stand. Zu dem Zeitpunkt hatte sie zumindest die 28. Schwangerschaftswoche erreicht – aber dennoch würde ihr kleiner Sohn viel zu früh auf die Welt kommen. Eva befand sich schon im Kreißsaal, als die Ärzte sich doch gegen den Kaiserschnitt entschieden. Bis zur Geburt sollten dann aber nur wenige Tage vergehen. Am 21. Februar erblickte Leo schließlich das Licht der Welt. In einem Geburtsbericht erzählt Daniel, dass die Entbindung mit viel Warten und Kopfzerbrechen verbunden war. Als die Ärzte den Kleinen schließlich auf die Welt holten, brauchte er Unterstützung beim Atmen – nach wie vor befindet er sich auf der Kinderintensivstation.

Instagram / ivy.zlr Daniel Lotts schwangere Frau Eva, Januar 2026

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Februar 2026

