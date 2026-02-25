Max Schradin verdient dank Twitch im Monat Jahresgehalt

Max Schradin (47) hat sich nach seiner Zeit als Moderator bei 9Live auf der Streamingplattform Twitch eine erfolgreiche Existenz aufgebaut. Der 47-Jährige verriet jetzt in einem Livestream, dass er dort beachtliche Summen verdient. "Das Durchschnittsding, glaube ich, so pro Monat bei Twitch ist so 25.000 bis 45.000, würde ich sagen", erklärte er dem Magazin Focus zufolge. In besonders erfolgreichen Phasen könne es sogar "bis 60.000 Euro gehen, aber das ist eher selten", fügte der Streamer hinzu. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Jahresverdienst aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland lag 2024 bei etwa 62.000 Euro brutto.

Der Social-Media-Star sprach in dem Stream auch offen über sein bislang höchstes Kontoguthaben. "Ich glaube, 450.000 war insgesamt mal das allerhöchste, was ich als Zahl auf dem Konto hatte", verriet Max. Allerdings habe er diesen Betrag nicht behalten können, denn "davon hat über die Hälfte dem Finanzamt gehört". Nachzahlungen und Vorauszahlungen bei den Steuern hätten dafür gesorgt, dass am Ende weniger übrig geblieben sei als zunächst angenommen.

Doch hohe Einnahmen bedeuteten für den Moderator nicht automatisch Zufriedenheit. Max machte deutlich, dass er auch schwierige Zeiten durchlebt hat. "Mir wurden Konten schon gepfändet, EC-Karte zugemacht, weil kein Geld mehr drauf war", berichtete er. In früheren Jahren habe er in den letzten Tagen eines Monats teils "Nudeln mit Ketchup gegessen oder nur Nudeln mit Butter und Salz". Rückblickend stellte der Streamer fest: "Ich war nicht glücklicher mit viel Geld." Stattdessen betonte er: "Ich wäre mit 2.500 netto zufrieden."

Imago Max Schradin bei den VideoDays Festival Awards 2025 im E-Werk Köln

Instagram / maximal_schradin Max Schradin, deutscher Moderator und Streamer

Imago Max Schradin im August 2023

