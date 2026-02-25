Pitbull plant bizarren Weltrekord bei Festivalauftritt

Pitbull (45) plant einen außergewöhnlichen Weltrekordversuch bei seinem Auftritt als Headliner des BST-Festivals am 10. Juli 2026 im Londoner Hyde Park. Der amerikanische Rapper möchte die größte Versammlung von Menschen mit Glatzenkappen aller Zeiten auf die Beine stellen und damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erreichen. Die Idee dazu kam von Greg James (40), Moderator von BBC Radio One und langjähriger Fan des Musikers, der den Vorschlag in seiner Frühstückssendung ins Gespräch brachte. Pitbull griff die Idee begeistert auf und kündigte auf Instagram an: "Es ist offiziell. Lasst uns Geschichte schreiben. Nach der Idee von Greg James sind wir auf der Mission, einen Guinness-Weltrekord-Titel für die größte Versammlung von Menschen mit Glatzenkappen zu sichern, und Pitbull braucht euch dort im Londoner Hyde Park am Freitag, den 10. Juli."

Der Weltrekordversuch baut auf einem Phänomen auf, das von Pitbulls treuen Fans ausgelöst wurde. Bei seinen ausverkauften Konzerten in der Londoner O2 Arena tauchten in der Vergangenheit Tausende Fans, darunter viele Frauen, mit Glatzenkappen auf, um den ikonischen Look des Künstlers zu würdigen. Diese Fan-Mode-Hommage ging im vergangenen Jahr viral, und das Publikum nannte sich liebevoll "The Bald E's". Laut dem TikTok-Report "The Big Shop Report" stiegen die Verkaufszahlen von Kostümen, einschließlich der Glatzenkappen, während Pitbulls Party After Dark-Tour 2025 um 420 Prozent, während die Aufrufe des Hashtags PitbullConcert zwischen dem 25. Mai und dem 25. Juni um über 6000 Prozent zunahmen.

Pitbull, der auch als Mr. Worldwide bekannt ist, wird nicht nur in London auftreten. Am 3. Juli wird er bereits das Roundhay Festival in Leeds als Headliner rocken, wo ihn erneut Kesha (38) als Support-Act begleiten wird. Im weiteren Verlauf des Sommers steht auch ein Auftritt beim Lollapalooza-Festival in Berlin auf dem Programm, das am 18. und 19. Juli im Olympiapark stattfindet. Dort teilt sich der Rapper die Bühne mit anderen internationalen Stars wie Lewis Capaldi (29), Lorde (29), Lily Allen (40) und Zara Larsson (28).

Pitbull live beim Washington State Fair in Puyallup am 27. September 2015

Greg James bei den Brit Awards 2023

Pitbull, November 2020

