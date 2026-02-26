Deutscher ESC-Vorentscheid 2026: Diese neun Acts treten an

Am 28. Februar wird es in Berlin spannend: Dann steigt das deutsche Finale zum Eurovision Song Contest 2026, bei dem neun Acts live um das begehrte Ticket für Wien kämpfen. Die Show läuft ab 20:15 Uhr im Ersten und kann parallel im Livestream der ARD-Mediathek verfolgt werden. Durch den Abend führen die Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32), die das Publikum bei der Entscheidung begleiten, wer Deutschland beim großen Finale am 16. Mai in der österreichischen Hauptstadt vertreten darf. Wie Bild berichtet, tritt ESC-Legende Paola Felix als Stargast auf und bringt echte Eurovision-Geschichte auf die Bühne des deutschen Vorentscheids.

Unter den neun Kandidaten finden sich sowohl bekannte Namen als auch Newcomer, die mit ganz unterschiedlichen Songs antreten. Sarah Engels (33) präsentiert ihren Popsong "Fire" über Selbstbefreiung und Stärke, während BELA mit "Herz" über Liebe und Selbstzweifel singt. Malou Lovis liefert mit "When I'm With You" eine Liebesgeschichte mit einem klaren Zeichen für Diversität, Molly Sue performt "Optimist (Ha Ha Ha)" über verborgene Kämpfe hinter einem Lächeln. Für genrebunte Vielfalt sorgt auch die Berliner Band Dreamboys The Band mit ihrem Song "Jeanie", der von Selbstakzeptanz und innerer Stärke handelt. Laura Nahr singt in "Wonderland" gefühlvoll über die Orientierungssuche im Erwachsenwerden und MYLE in "A OK" über mentale Gesundheit und Hoffnung. Ragazzki will mit Disco- und Osteuropa-Beats überzeugen und wavvyboi mit einem Rock-Pop-Song über queere Identität.

Doch wie wird eigentlich der Gewinner bestimmt? Zunächst vergibt eine internationale Jury aus Fachleuten aus 20 ESC-Teilnehmerländern ihre Stimmen und bestimmt drei Favoriten. Anschließend entscheidet das Publikum per Voting, wer Deutschland vertreten soll. Am Ende zählt das kombinierte Jury- und Zuschauervoting zu je 50 Prozent. Der Eurovision Song Contest feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum unter dem Motto "United by Music". Nach dem Sieg Österreichs im Vorjahr findet das große Finale in Wien statt. Der deutsche Vorentscheid besteht aus einem mehrstufigen Auswahlprozess, bei dem Musikacts unter anderem Songwriting-Phasen durchlaufen und von Branchenexperten bewertet werden, bevor sie es ins große Finale schaffen.

Getty Images Abor & Tynna beim ESC-Finale 2025 in Basel

Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

