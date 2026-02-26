WEF-Chef Børge Brende schmeißt nach Epstein-Enthüllungen hin

Børge Brende hat seinen Posten als Präsident des Weltwirtschaftsforums niedergelegt. Der Rücktritt erfolgt, nachdem eine unabhängige Untersuchung zu seinen Kontakten mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) abgeschlossen wurde. Einer Offenlegung des US-Justizministeriums zufolge hatte der frühere norwegische Außenminister drei Geschäftsessen mit Jeffrey und kommunizierte auch per E-Mail und SMS mit ihm. In einer Erklärung vom 26. Februar begründete Børge den Schritt damit, dass das Weltwirtschaftsforum seine wichtige Arbeit ohne Ablenkungen fortsetzen solle.

Die unabhängige Untersuchung durch externe Anwälte habe keine weiteren Bedenken über das bereits Bekannte hinaus ergeben, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach einem Bericht des Tagesanzeigers tauschten Børge und Jeffrey mehr als 100 Nachrichten aus. Zudem nahm Børge etwa an einem Abendessen im New Yorker Stadthaus des Sexualstraftäters teil – gemeinsam mit Ex-Trump (79)-Berater Steve Bannon. Dabei hatte er im November 2025 öffentlich erklärt, nie Kontakt mit Jeffrey gehabt zu haben. Die Co-Vorsitzenden des Stiftungsrats, André Hoffmann und Larry Fink, akzeptierten die Entscheidung und ernannten den gegenwärtigen Managing Director des WEF, Alois Zwinggi, zum Interimspräsidenten.

Für besonders große Empörung sorgten im Königreich Norwegen die Verbindungen der Kronprinzessin Mette-Marit (52) zu dem Sexualstraftäter. Die neu veröffentlichten Epstein-Akten erschütterten jedoch nicht nur Norwegen, denn auch andere prominente Persönlichkeiten gerieten in den Skandal: Microsoft-Mitbegründer Bill Gates (70) hatte kürzlich in einer Mitarbeiterversammlung seiner Stiftung offen über seine Verbindungen zu Jeffrey gesprochen und sich dafür entschuldigt, betonte aber, dass er weder an Straftaten beteiligt gewesen sei noch diese beobachtet habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Borge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images US-Präsident Donald Trump schüttelt Børge Brende beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Hand, 21. Januar 2026