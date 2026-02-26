"Gala TV"-Aus: Annika Lau äußert sich zur abgesetzten Show

Annika Lau (46) musste im Januar einen herben Rückschlag verkraften. Nach vier Jahren als Moderatorin des RTL-Promi-Magazins "Gala TV" war plötzlich Schluss. Der Sender stellte die Sendung, die Annika seit Juni 2022 präsentiert hatte, im Zuge umfassender Sparmaßnahmen ein. Mehr als 600 Stellen wurden bei RTL gestrichen und mehrere etablierte Formate aus dem Programm genommen. Für die Moderatorin bedeutete dies nicht nur den Verlust einer Aufgabe, die sie nach eigenen Worten "extrem gerne" ausgeübt hatte, sondern auch das Ende ihrer beruflichen Hauptbeschäftigung.

In dieser schwierigen Phase konnte Annika auf die Unterstützung ihres Ehemannes Frederick Lau (36) zählen. Im Gespräch mit Gala erzählte sie jetzt, wie wichtig ihr Mann ihr in dieser Zeit war. "Mein Mann war mir schon eine sehr gute und sehr stabile Stütze. Das war wichtig. Wir haben viele Gespräche geführt, er hat mich viel in den Arm genommen. Mein Mann ist schon … schon gut, dass er da ist", verriet die 46-Jährige. Trotz der Enttäuschung über das Sendungs-Aus hegt Annika keinen Groll gegen den Sender. "Es gibt kein böses Blut, überhaupt gar nicht bei mir", betonte sie. Womöglich ist sogar schon etwas Neues mit RTL in Planung, doch darüber dürfe sie noch nicht sprechen.

Privat bilden Annika und Frederick seit 2013 ein Team, 2015 gaben sich die Moderatorin und der Schauspieler das Jawort. Das Paar lebt mit den drei gemeinsamen Kindern in Berlin und hält sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, gewährt aber gelegentlich Einblicke in Interviews oder auf Events. In der Vergangenheit hatten beide immer wieder betont, wie wichtig ihnen ein stabiles Zuhause als Rückhalt für ihre anspruchsvollen Jobs ist. Die derzeitige Berufskrise zeigt, wie stark der Zusammenhalt der beiden im Alltag gelebt wird: Während Annika die TV-Welt hinter den Kulissen neu sortiert, scheint sie privat auf ein eingespieltes Netzwerk aus Partner und Familie zählen zu können, das ihr den Rücken freihält.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz Annika Lau bei der Duftstars 2025 Gala in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

ActionPress Annika und Frederick Lau im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Frederick und Annika Lau bei der Filmpremiere von "Vaiana 2"