Hazel Brugger könnte 2026 den ESC-Vorentscheid moderieren

Barbara Schöneberger (51) geht auch 2026 wieder beim deutschen Eurovision Song Contest-Vorentscheid an den Start – und könnte dieses Mal prominente Verstärkung bekommen: An ihrer Seite soll Comedienne Hazel Brugger (32) auf der Bühne stehen. Das berichtet zumindest das Online-Portal Schlagerprofis.de, dem diese Information von Insidern zugespielt wurde. Die Show ist für den 28. Februar 2026 geplant und wird erneut in Zusammenarbeit mit dem SWR realisiert. Als erste mögliche Kandidatin für das Teilnehmerfeld wird zudem Sängerin Sarah Engels (33) gehandelt, die ihren nächsten großen TV-Auftritt planen könnte.

Für Barbara ist der ESC-Vorentscheid mittlerweile ein vertrauter Arbeitsplatz, denn die Moderatorin führte bereits mehrfach durch die Sendung und gilt beim Publikum als feste Größe des Formats. Branchenkenner überrascht es daher kaum, dass sie erneut den Zuschlag bekommen hat. Umso spannender ist der potenzielle Neuzugang neben ihr: Hazel hat sich in den vergangenen Jahren von der Clubbühne über Soloprogramme bis hin zu großen Fernsehshows hochgearbeitet. Beim ESC-Finale 2025 hat sie so viel positive Aufmerksamkeit erregt, dass sie nun offenbar für die nächste Runde des Song-Contests gehandelt wird. Rund um den Vorentscheid laufen schon jetzt die Spekulationen, welche Acts am Ende tatsächlich um das Ticket für den Eurovision Song Contest kämpfen werden – der Name Sarah Engels fällt dabei besonders häufig.

Hazel hat in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass Comedians auch als Moderatorinnen internationaler Events punkten können. Ihr Charme und ihre Schlagfertigkeit brachten ihr nicht nur begeistertes Feedback, sondern 2025 auch einen Sonderpreis beim Deutschen Comedypreis ein. Die Anerkennung für ihren ESC-Einsatz zeigt, dass sie erfolgreich Brücken zwischen Humor und musikalischer Unterhaltung schlägt – ein Talent, das sie nun erneut in das Rampenlicht einer der größten deutschen TV-Shows bringen könnte. Privat gibt sie sich oft ebenso humorvoll wie auf der Bühne und ist dafür bekannt, herzlich über sich selbst lachen zu können.

IMAGO / Gonzales Photo Hazel Brugger, Comedienne

Getty Images Barbara Schöneberger im September 2024

Getty Images Hazel Brugger und Sandra Studer beim ESC-Halbfinale 2025