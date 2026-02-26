Marlene Lufen gewährt intime Einblicke in ihr Liebesleben

Marlene Lufen (55) hat in ihrem Podcast "M wie Marlene" mit Schauspielerin Désirée Nosbusch (61) über das Liebesleben als reife Frau gesprochen. Die 55-jährige Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" und ihre sechs Jahre ältere Gesprächspartnerin verbindet, dass beide zwei erwachsene Kinder und gescheiterte Beziehungen hinter sich haben. Im Podcast-Talk diskutierten die beiden Frauen darüber, wie es ist, sich als erwachsene Frau neu zu verlieben und eine Beziehung zu führen – und kamen zu dem Schluss, dass es kompliziert ist. "Ich finde, eine Zweisamkeit ist eigentlich etwas sehr Schönes und auch, wenn ich jetzt mein Leben superdoll genieße, gab es auf jeden Fall Phasen, wo ich dachte, mir fehlt etwas", gestand die Moderatorin.

Marlene erklärte, dass das Finden eines Partners mit Mitte 50 deutlich schwieriger sei als noch mit Mitte 20: "Finden ist weniger leicht als mit Mitte 20, wo du jedes Wochenende jemanden Spannendes findest." Désirée berichtete von einer Erfahrung, bei der sie einen Mann traf, von dem sie dachte: "Wow, gibt es das so?" – doch er war glücklich verheiratet. "Und da wird man ja im Leben nicht irgendwie rangehen", meinte sie. Auch wenn man jemanden gefunden hat, bleibe es kompliziert, denn während man einerseits Kompromisse machen wolle, habe man in einem erwachsenen Leben bereits viele davon gemacht. Désirée verglich die vielen Kompromisse mit einem Mülleimer: "Es staut sich, dann ist es wie so ein Mülleimer, den man nicht leert. Und auf einmal ist dieser Mülleimer voll und dann läuft er über, und man weiß gar nicht mehr, was es zum Überlaufen gebracht hat."

Trotz der Schwierigkeiten ist Marlene nicht desillusioniert. "Ich bin kein Typ für Dating und Dating-Apps", sagte sie im Podcast und fügte hinzu: "Ich glaube an das Leben und die Liebe und Schicksal und was auch immer passieren wird." Die Moderatorin war 22 Jahre lang verheiratet, bevor ihre Ehe scheiterte. Auch Désirée hat eine gescheiterte Ehe hinter sich: Sie war von 1991 bis 2002 mit dem Komponisten Harald Kloser (69) verheiratet, mit dem sie die Kinder Luka und Noah-Lennon bekam. Jahre später fand sie jedoch eine zweite große Liebe und heiratete 2018 den Kameramann Tom Bierbaumer.

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025

Anzeige Anzeige