König Harald wird nach Beininfektion auf Teneriffa entlassen

König Harald V. von Norwegen (89) darf das Krankenhaus auf Teneriffa wieder verlassen. Der 89-jährige Monarch, der sich derzeit mit seiner Ehefrau Königin Sonja (88) auf der spanischen Ferieninsel aufhält, war am Dienstagabend wegen einer Infektion und Dehydrierung in die Klinik eingeliefert worden. Wie der Palast am Donnerstag laut Hello Magazine in einer Pressemitteilung bekannt gab, spricht Harald "gut" auf die Behandlung an und habe sich "schnell erholt". Das royale Paar wird seinen privaten Aufenthalt auf Teneriffa fortsetzen. Wann die beiden nach Norwegen zurückkehren werden, wurde noch nicht entschieden.

Haralds Leibarzt Björn Bendz wird für einige Tage auf der Insel bleiben, um den Gesundheitszustand des Königs weiter zu überwachen. Gegenüber der Presse erklärte der Mediziner, dass die Infektion von einer "Hautinfektion" an den Beinen herrühre. "Wenn Menschen, die sich den 90 nähern, mit einer Infektion eingeliefert werden, ist das ernst. Es ist wichtig, dass wir eine gründliche Untersuchung und Überwachung ihrer Gesundheit vornehmen, bevor sie entlassen werden, selbst wenn ihr Zustand bereits stabil ist", erklärte der Doktor. Der Palast kündigte an, am Montag, dem 2. März, ein neues Update zu geben – oder früher, sollte sich der Gesundheitszustand verändern. Das Paar verbringt die Zeit im Bahia del Duque, einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel an der Küste von Costa Adeje mit direktem Strandzugang.

Harald hatte seinen 89. Geburtstag am vergangenen Wochenende noch auf Teneriffa gefeiert, bevor er wenige Tage später ins Krankenhaus musste. Björn Bendz, der Facharzt für Kardiologie ist und lange am renommierten Rikshospitalet in Oslo arbeitete, war eigens auf die Kanareninsel gereist, um seinen Patienten persönlich zu untersuchen. In den vergangenen Jahren hatte der norwegische König wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Februar 2024 wurde er während eines Urlaubs in Malaysia wegen einer Infektion ins Krankenhaus gebracht und erhielt dort einen temporären Herzschrittmacher, bevor er zurück nach Norwegen geflogen wurde, wo ihm schließlich ein permanenter Schrittmacher eingesetzt wurde. Auch 2023 musste Harald mehrfach wegen Infektionen behandelt werden.

Getty Images König Harald von Norwegen im September 2020

Getty Images König Harald und Königin Sonja im Dezember 2024

