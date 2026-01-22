Ryan Reynolds wollte wegen dieser Rolle alles hinschmeißen

Ryan Reynolds (49) stand einst kurz davor, alles hinzuschmeißen: In den frühen 1990ern drehte der heutige Marvel-Star im kanadischen Teen-Drama "Fifteen" (in Kanada als "Hillside" ausgestrahlt) seine erste größere TV-Rolle, doch verließ das Set frustriert und desillusioniert. Laut Collider dachte der Schauspieler damals ernsthaft darüber nach, die Schauspielerei zu beenden. Gedreht wurde zwischen 1991 und 1993 in Kanada, ausgestrahlt auch in den USA auf Nickelodeon. Ryan spielte Billy Simpson, an seiner Seite standen unter anderem Sarah Douglas und Chris William Martin. Was als Sprungbrett gedacht war, fühlte sich für ihn wie eine Sackgasse an.

"Fifteen" griff Themen wie Leistungsdruck, Trennungen und Alkoholmissbrauch auf und galt als jugendfreundlicher Vorläufer von "Degrassi: The Next Generation". Dennoch blieb die Arbeit für Ryan ernüchternd. Er nahm den Job nach eigenen Worten vor allem an, um dem Alltag zu entfliehen – für 150 Dollar pro Folge. Nach dem Aus bei der Serie zog er die Reißleine, legte eine Pause ein, arbeitete zwei Jahre in einem Lagerhaus und half, ein Restaurant zu eröffnen. Erst mit neunzehn brach er das College ab, ging nach Los Angeles und tastete sich mit kleinen Parts zurück ins Geschäft. Rückblickend, so erzählte er in Interviews, sei die Distanz wichtig gewesen, um typische Fallen des frühen Ruhms zu vermeiden.

Privat blieb Ryan trotz holprigem Start bodenständig. Der Schauspieler, der heute als Produzent und Unternehmer auftritt, spricht in Gesprächen gern über Freundschaften, die ihn tragen und über Humor als Ventil. In seinem Umfeld gilt er als jemand, der Loyalität hochhält und in stressigen Phasen lieber Zeit mit Familie und langjährigen Weggefährten verbringt als im Rampenlicht zu stehen. Dass er den Neustart wagte und dabei auf ein stabiles Netzwerk setzte, prägt bis heute sein Auftreten abseits roter Teppiche – ob bei gemeinsamen Projekten mit Freund Hugh Jackman (57) oder im ruhigen Alltag, den er bewusst pflegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds feiert mit Blake Lively, Tochter James und ihrem Neugeborenen den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.