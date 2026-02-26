Daniel Radcliffe schließt ein Harry-Potter-Comeback aus

Die Zaubererwelt kehrt zurück – diesmal nicht auf die große Leinwand, sondern als aufwendige HBO-Serienadaption der Romanvorlage von J.K. Rowling (60). Das Projekt, das bereits seit Ende 2022 in Entwicklung ist, soll über einen Zeitraum von rund einem Jahrzehnt entstehen und jeden der sieben Bände buchgetreu umsetzen. 2025 wurden schließlich die drei Hauptdarsteller bekannt gegeben: Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle des Harry Potter, Alastair Stout spielt Ron Weasley und Arabella Stanton verkörpert Hermine Granger. Für viele Fans war das ein aufregender, aber auch emotionaler Moment – schließlich verbinden sie die ikonischen Figuren unweigerlich mit den Gesichtern, die sie aus den Kinofilmen kennen. Genau darin liegt jedoch eine Gefahr, die Daniel Radcliffe (36) nun offen angesprochen hat.

Im Rahmen von Screen Rants Debunking AI-Reihe äußerte sich Daniel ausführlich zur kommenden Serie. Dabei wurde ihm ein KI-generiertes Zitat vorgelegt, in dem er der neuen Besetzung Ratschläge gegeben haben soll – und er bestätigte nicht nur dessen Echtheit, sondern nutzte die Gelegenheit gleich, um einen eigenen Wunsch zu formulieren. Er habe bemerkt, dass nach der Bekanntgabe des neuen Trios überall der Wunsch geäußert wurde, die jungen Darsteller zu schützen und zu unterstützen. Diese Solidarität freue ihn – doch er bat die Fangemeinde gleichzeitig, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Seine Bitte war konkret und direkt: "Eine Sache, die ihr für mich tun könnt, ist, nicht ständig nach uns zu fragen – nach mir, Emma, Rupert." Daniel hat dem neuen Harry sogar einen persönlichen Brief geschrieben, in dem er Dominic alles Gute wünschte und ihm versicherte, die Rolle mit Freude anzunehmen.

Eine eigene Rückkehr ins Potter-Universum schließt der Brite konsequent aus. "Wie der Rest der Welt bin ich sehr gespannt darauf, als Zuschauer dabei zu sein", so Daniel bei E! News. Hinzu kommt ein weiterer, nicht unwichtiger Hintergrund: Daniel hatte sich öffentlich mit Autorin J.K. Rowling überworfen, nachdem er ihre Äußerungen zu Transgender-Rechten kritisiert hatte. Seit dem Ende der Filmreihe vor fast 15 Jahren konzentriert er sich auf sehr unterschiedliche Rollen und hat sich privat weitgehend aus dem extrem grellen Scheinwerferlicht der Zauberwelt zurückgezogen – ein Abstand, den er nun offensichtlich auch dem künftigen Seriennachwuchs ermöglichen möchte.

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere