Wurde Ricks vermeintlicher "Walking Dead"-Tod angekündigt?

Dass The Walking Dead seine Protagonisten gnadenlos tötet, ist kein Geheimnis. Am ehesten im Gedächtnis geblieben ist vielen Fans aber sicher der vermeintliche Tod von Hauptfigur Rick Grimes (Andrew Lincoln, 52) nach einer Explosion auf einer Brücke. Dass Rick gar nicht tot ist, wissen die Charaktere nicht. Doch offenbar ließ sich das Ableben des ehemaligen Polizisten schon vorab erahnen. In der vorherigen Folge "Wach auf" will Maggie (Lauren Cohan, 44) heimlich den inhaftierten Negan (Jeffrey Dean Morgan, 59) töten, um den Mord an ihrem Mann Glenn (Steven Yeun, 42) zu rächen. Als Michonne (Danai Gurira, 48) sie aber davon abhält, meint sie: "Hätte er vor deinen Augen Rick abgeschlachtet und nicht Glenn, wenn dein Kind seinetwegen keinen Vater hätte, dann wäre er schon längst unter der Erde und das weißt du genau."

Mit Ricks späterem Tod bleibt Michonne mit seiner Tochter Judith (Cailey Fleming) und ihrem damals noch ungeborenen gemeinsamen Sohn RJ (Anthony Azor) allein zurück – damit werden Maggies Worte zur Realität, was zu dem Zeitpunkt sicher noch keiner ahnte. Rick starb, weil er die Gemeinschaft von Hilltop vor einer Horde Beißern – so werden die Untoten in der Serie genannt – schützen will. Er sprengt die Brücke zwischen der Kolonie und den Beißern in die Luft und sich selbst gleich mit. Doch wenig später erfahren die Zuschauer, dass er die Explosion überlebte und von Jadis (Pollyanna McIntosh, 46) und der Civic Republic Military gerettet wird. Erst im Spin-off "The Ones Who Live" wird Ricks Schicksal weitererzählt.

Und offenbar war Ricks Tod nicht der einzige, der vorab prophezeit wurde. Ricks Sohn Carl (Chandler Riggs, 26) stirbt in Staffel acht durch den Biss eines Beißers, als er Siddiq (Avi Nash) helfen will. In der vierten Staffel kommt es zu einer Szene, in der Rick seinen Sohn davon abhält, einem Hilferuf in der Wildnis nachzugehen. Anfang des Jahres kursierte bei YouTube eine herausgeschnittene Szene, in der Rick Carl erklärt, warum er ihn zurückhielt: "Du hast nicht darüber nachgedacht. Du hast es einfach getan. Das ist, wer du bist. Carl, du bist ein Mann, ein guter Mann. Deine Mutter wäre stolz. Ich bin stolz. Aber das hat mir nicht gefallen. Du musst hier draußen vorsichtig sein. Vorsichtiger als jemals zuvor." Seine Einschätzung und Befürchtung schienen sich mit den Umständen von Carls Tod zu bewahrheiten.

