Désirée Nick eröffnet ab April "Die Realitystar Academy"

Désirée Nick (69) schlüpft in eine ganz neue Rolle: Die Reality-Queen wird zur strengen Direktorin und eröffnet die neue Show "Die Realitystar Academy". Ab Donnerstag, dem 16. April, geht das Format mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn an den Start, wie der Streamingdienst nun bekannt gegeben hat. In München wird dafür die wohl härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos ausgerufen, in der 18 angehende Realitystars gemeinsam antreten. Unter den wachsamen Augen von Désirée sollen sie lernen, was es wirklich braucht, um sich im knallharten TV-Geschäft zu behaupten – und am Ende sogar eine heiß begehrte Wildcard für Forsthaus Rampensau Germany klarmachen.

Für die Kandidaten heißt es in der Academy Schulbank drücken. Auf dem Stundenplan stehen Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde – unterrichtet von bekannten Reality-Gesichtern, die ihre ganz eigenen Erfahrungen aus dem Showbusiness mitbringen. In Prüfungen und Aufgaben zählt kein leeres Drama, sondern echte Reality-Fähigkeiten: Wer nicht liefert, kassiert den blauen Brief und landet auf der Abschussliste. Die letzte Entscheidung liegt immer bei Direktorin Désirée, die am Ende bestimmt, wer die Ausbildung besteht, wer Reality nur spielt – und wer sie wirklich beherrscht. Nur wer konsequent performt, darf darauf hoffen, sich das Ticket ins "Forsthaus Rampensau Germany" zu sichern.

Désirée, die seit Jahren als scharfzüngige Entertainerin, Schauspielerin und Autorin im TV präsent ist, bringt für ihren neuen Job an der Reality-Front reichlich eigene Erfahrung aus Formaten wie Talkshows, Bühnenprogrammen und Realityshows mit. Gegenüber Joyn betont sie, wie ernst sie ihr Amt als Direktorin nimmt: "Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent. Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können." Mit ihrer Mischung aus Disziplin, Humor und markigen Sprüchen gilt die Berlinerin seit Jahren als feste Größe im deutschen Reality-Kosmos – nun will sie dieses Know-how an die nächste Generation weitergeben.

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Imago Désirée Nick, TV-Star