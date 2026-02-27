Graham McTavish feierte spektakuläre "Outlander"-Rückkehr

Outlander-Fans durften sich auf die Rückkehr eines Publikumslieblings freuen – vielleicht ohne, dass sie es gemerkt haben. In Staffel zwei der Drama-Serie stirbt Dougal MacKenzie, der Onkel von Protagonist Jamie (Sam Heughan, 45). Vereinzelt sah man Darsteller Graham McTavish (65) in den Rückblenden der darauffolgenden Staffeln. In der siebten Staffel tritt schließlich William Buccleigh "Buck" MacKenzie auf, Dougals Sohn, und der wird tatsächlich von dem Schauspieler selbst verkörpert. Dem "Der Hobbit"-Darsteller wurde mit Haar und Make-up eine Verjüngungskur verpasst, sodass dem einen oder anderen möglicherweise gar nicht aufgefallen ist, wer da im Kostüm steckt. Bisher ist aber nicht klar, ob Graham in der achten Staffel ein weiteres Mal in die Rolle von Buck schlüpft.

Die achte Staffel "Outlander" startet am 6. März. Es soll die vorerst letzte Staffel sein. Ein Trailer gab Anfang Februar bereits einen Vorgeschmack auf das letzte Kapitel der Romanverfilmung. Dabei deutete sich etwas an, dass die Fans sicher lieber vermeiden würden. Die gezeigten Sequenzen verweisen darauf, dass Jamie mit seinem eigenen Tod konfrontiert wird – das würde auf den letzten Metern einen Abschied vom Hauptcharakter bedeuten und sicherlich heftige Diskussionen hinterlassen. Gleichzeitig steht Jamies große Liebe Claire (Caitríona Balfe, 46) vor einem ungewissen Schicksal. Klar ist: Das Finale wird die "Outlander"-Fans sicher noch mal aufrühren.

Seit seiner Premiere 2014 begeistert "Outlander" die Fans. Die Liebesgeschichte zwischen Claire und Jamie basiert auf den Büchern von Diana Gabaldon. Der Hype war sogar so groß, dass das Serienuniversum um ein Spin-off erweitert wurde. Das trägt den Titel "Outlander: Blood of My Blood" und erzählt die Geschichte von Claires Eltern. Auch hier war der Anklang groß. Im Juni 2025 verkündete der US-Sender Starz, dass der Ableger um eine zweite Staffel verlängert wird. Einen Ausstrahlungstermin gibt es allerdings noch nicht. Doch der Enthusiasmus im Produktionsteam ist groß. "Die Leidenschaft und das Talent, die unsere Darsteller und unser Team in 'Outlander: Blood of My Blood' eingebracht haben, waren außergewöhnlich", schwärmte Showrunner Matthew B. Roberts gegenüber Deadline.

Anzeige Anzeige

Getty Images Graham McTavish bei Entertainment Weekly’s Comic-Con Bash 2025 in San Diego

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Heughan, "Outlander"-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Sam Heughan und Caitriona Balfe als Jamie Fraser und Claire in "Outlander"