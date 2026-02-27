Mysteriöser Mann vor Familie Guthries Haus festgenommen

Im Fall um das Verschwinden von Nancy Guthrie gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer. Vor dem Haus der Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie (54) wurde ein Mann unter mysteriösen Umständen festgenommen. Wie das Portal Radar Online berichtet, hatte ein Fotograf beobachtet, dass der Mann an einem einzigen Tag "50 bis 100 Mal" an dem Anwesen vorbeigefahren war. Die Festnahme erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Polizei ihre Untersuchungen am Haus abgeschlossen und es an die Familie zurückgegeben hatte. Die Beamten sprachen dem Bericht zufolge "für eine erhebliche Zeit" mit dem Mann, bevor er schließlich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet wurde, nachdem er einen Nüchternheitstest nicht bestanden haben soll.

Ob das Fahrzeug des Festgenommenen mit einem der Autos übereinstimmt, die auf neu veröffentlichtem Videomaterial in der Nacht von Nancys Verschwinden an ihrem Grundstück vorbeigefahren waren, ist bislang nicht bekannt. Ob der Mann also tatsächlich etwas mit dem Verschwinden der 84-Jährigen zu tun hat, bleibt vorerst unklar. Anfang dieser Woche hatte Savannah eine Belohnung von einer Million Dollar für Hinweise zum Verschwinden ihrer Mutter ausgesetzt. Die hohe Summe zeigte bereits Wirkung: Die Ermittler erhielten Medienberichten zufolge in nur wenigen Tagen mehr als 1.600 Hinweise. Mehrere Nachbarn meldeten sich demnach und berichteten von "verdächtigen" Männern, die in den Tagen vor der Entführung rund um Nancys Grundstück gesehen wurden. "Er sah einfach nicht so aus, als würde er spazieren gehen", erklärte einer der Nachbarn gegenüber Fox News Digital und ergänzte: "Er hatte keine typische Wanderkleidung an und seine Mütze tief über die Augen gezogen."

Savannah ist mittlerweile nach New York City zurückgekehrt, nachdem sie fast einen Monat lang in Tucson bei der Suche nach ihrer Mutter geholfen hatte. "Sie hat Arizona alles gegeben", verriet eine Quelle laut The Hollywood Gossip dem Journalisten Rob Shuter. "Jedes bisschen Energie floss in die Suche nach ihrer Mutter. Sie kann gehen und weiß, dass sie absolut alles Mögliche getan hat." Die 54-jährige Savannah ist als Moderatorin der NBC-Sendung "Today" bekannt und nahm sich Zeit von ihren beruflichen Verpflichtungen, um bei der Suche vor Ort zu sein. Während die Suche nach der 84-jährigen Nancy nun in den zweiten Monat geht, betonen die Ermittler, dass sie die Hoffnung nicht aufgegeben haben und weiterhin davon ausgehen, dass sie noch am Leben ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Anzeige Anzeige

Getty Images Flyer zu Nancy Guthries Verschwinden

Anzeige Anzeige