Schlamassel: Boris Beckers Social-Media-Account ist gehackt

Boris Becker (58) hat ein Problem mit seinem Social-Media-Auftritt. Die deutsche Tennislegende meldete sich auf Instagram zu Wort, um seine Fans vor einer unangenehmen Situation zu warnen. Sein Account auf der Plattform X wurde gehackt und alle aktuellen Beiträge oder Nachrichten, die dort derzeit erscheinen, stammen nicht von ihm selbst. "Wichtig! Mein X-Konto wurde gestern gehackt. Wir arbeiten derzeit mit der Plattform zusammen, um das Problem zu lösen. Alle aktuellen Beiträge oder Nachrichten stammen nicht von mir. Vielen Dank für euer Verständnis", schrieb der Ex-Sportler auf Instagram.

Nähere Details zu dem Vorfall verriet Boris nicht. Es bleibt unklar, ob in seinem Namen unangemessene Inhalte veröffentlicht wurden oder welche Art von Nachrichten der Hacker möglicherweise verschickt hat. Auffällig ist jedoch, dass in einem seiner letzten Posts vom 26. Februar handsignierte MacBooks für 600 Dollar angeboten werden. Ob sich tatsächlich der Hacker hinter diesem verdächtigen Verkaufsangebot verbirgt, lässt sich bisher nicht mit Sicherheit sagen.

Für Boris sind Auftritte in den sozialen Netzwerken längst ein fester Bestandteil seines Alltags geworden. Der Wimbledon-Sieger teilt dort normalerweise vor allem Eindrücke von Events, sportliche Einschätzungen und ab und zu private Momente mit seinen Followern. Gerade weil der Sportler über die Jahre eine treue Community aufgebaut hat, legt er in der aktuellen Situation offenbar Wert darauf, seine Fans schnell zu informieren und vor möglichen Fake-Angeboten in seinem Namen zu schützen. Privat steht für Boris neben seinen Projekten als Experte vor allem seine Familie im Mittelpunkt, zu der er immer wieder liebevolle Worte findet und mit der er sich gerne bei besonderen Anlässen zeigt – normalerweise ganz ohne derartige Social-Media-Pannen.

Getty Images Boris Becker im April 2024

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter Zoë Vittoria, Februar 2026

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro bei den Olympischen Spielen, Mailand 2026