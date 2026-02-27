Backpfeifen der Tochter: Melanie Kroll teilt Mama-Einblicke

Melanie Kroll gewährt auf Instagram seltene und sehr ehrliche Einblicke in ihren Familienalltag mit Alvaro Soler (35). In einer offenen Fragerunde schildert das Model, wie herausfordernd der aktuelle Entwicklungsschub ihrer Tochter ist. Die Kleine, die im Juli 2024 zur Welt kam, reagiere laut und wild – bis hin zu Backpfeifen. "Alles ist viel und neu, ständig ist man überreizt und weiß nicht, wohin mit den neuen Emotionen. I get it!", schreibt sie und fügt hinzu: "Aber das laute Schreien und vor allem die Backpfeifen machen mir zu schaffen." Besonders schmerzt sie, dass die Tochter vor dem Papa mehr Respekt zeige, während sie selbst häufiger einstecken müsse.

Körperliche Angriffe seien für sie ein großer Trigger, schreibt die Unternehmerin und gesteht: "Ich finde es so unfair, weil ich nichts falsch mache und es nicht 'verdiene'." Gleichzeitig blickt sie auch auf die vergangenen Monate zurück, in denen nicht nur das Familienleben, sondern auch ihr Job sie an Grenzen gebracht hat. Nach dem Start ihrer Fahrdienst-App für Frauen im September 2025 arbeitete sie nach eigenen Worten oft von 10 bis 22 Uhr durch, während die gemeinsame Tochter bis 17 Uhr in der Kita bleiben musste – eine Zeit, die sie heute als "Horror" bezeichnet: "Es hat mir das Herz zerbrochen."

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt der Wunsch nach einer größeren Familie bestehen. "Wir wollen noch ein Geschwisterchen für sie", bestätigt Melanie, die selbst Einzelkind ist und diese besondere Geschwisterbeziehung nie erleben durfte. Allerdings brauche ein zweites Kind noch Zeit, da sie lange brauchte, um die erste Geburt und die Zeit danach zu verarbeiten. Für die Zukunft ihrer Tochter hat das Paar klare Vorstellungen, insbesondere bei der Erziehung: Das Kind wächst viersprachig auf. Alvaro spricht Spanisch mit ihr, im Kindergarten und später in der Schule wird Katalanisch gesprochen, Melanie nutzt Deutsch und die Mediensprache wird irgendwann Englisch sein.

Instagram / melaniekroll Melanie Kroll mit ihrer Tochter, Januar 2026

Instagram / melaniekroll Alvaro Soler und Melanie Kroll, Januar 2026

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und Melanie Kroll mit ihrer Tochter