An Tag 1: Blackpinks Album "Deadline" bricht Verkaufsrekorde

BLACKPINK sind nun endlich zurück und brechen direkt reihenweise Rekorde: Die südkoreanische Girlgroup hat am 27. Februar ihr neues Mini-Album "Deadline" veröffentlicht und damit ein äußerst erfolgreiches Comeback eingeläutet. Wie YG Entertainment jetzt bekanntgab, wurden bereits am ersten Verkaufstag insgesamt 1.461.785 Exemplare des Albums verkauft. Damit stellt die Gruppe nicht nur einen neuen persönlichen Bestwert auf, sondern schreibt laut Allkpop auch K-Pop-Geschichte: Die Verkaufszahlen markieren den höchsten Wert, den je eine Girlgroup des Genres an einem einzigen Tag erreicht hat.

Auch nach dem Release rissen die Erfolgsmeldungen nicht ab, wie Allkpop berichtet. Das Album schoss in insgesamt 32 Ländern auf Platz eins der iTunes-Albumcharts, während das Musikvideo zum Titeltrack "GO" auf YouTube für Begeisterung sorgte. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung wurde das Video zum Nummer-eins-Trend auf der Plattform und verzeichnet aktuell fast 23 Millionen Aufrufe. Das neue Mini-Album umfasst insgesamt fünf neue Songs, mit denen das lang erwartete Comeback der Gruppe eingeläutet wird. Für die vier Musikerinnen ist "Deadline" das erste große Projekt seit rund dreieinhalb Jahren.

BLACKPINK zählen zu den erfolgreichsten Acts der K-Pop-Industrie und haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, wie riesig ihre Fanbase ist. Zuletzt knackte ihr Song Jump innerhalb von nur 80 Tagen die Marke von 300 Millionen Streams auf Spotify. Der Track schoss direkt nach dem Release auf Platz eins der Wochencharts der Streaming-Plattform und hielt sich dort über Wochen. Mit "Deadline" setzen die vier Mitglieder nun ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort und beweisen, dass die lange Pause ihrem Status als eine der führenden Girlgroups weltweit keinen Abbruch getan hat.

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023