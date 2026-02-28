Sie sind schon jetzt Alexandrus Favoriten bei "Let's Dance"

Profitänzer Alexandru Ionel (31) hat sich bereits einen genauen Eindruck von den Kandidaten der 19. Staffel von Let's Dance gemacht. Er beobachtete die 14 Promis während der Trainingseinheiten und bei den Proben zur Kennenlernshow. "Ich glaube allgemein, der Cast dieses Jahr ist sehr, sehr, sehr, sehr gut", schwärmt er im Interview mit RTL. Für ihn seien die Promis nicht nur tänzerisch talentiert. Doch wen sieht Alexandru im Finale? "Ich würde auf einen Mann tippen. Finalist wird auf jeden Fall Ross Antony sein. Ich habe das Gefühl, weil er gut bei den Menschen ankommt", überlegt er.

Einen weiteren Herren sieht er ebenfalls auf dem Siegertreppchen: "Jan Kittmann ist aber auch ein heimlicher Favorit bei den Männern. Milano ist ein wenig der Nachfolger von Diego. Süß und total zurückhaltend, aber kommt supersympathisch an. Aber ich sage mal, Ross und Jan im Finale." Seine Einschätzung begründet Alexandru folgendermaßen: "Ross ist irgendwie eine geile Socke auf der Bühne. [...] Ich glaube ganz ehrlich: Jan ist megadrauf. Der sieht wie ein Tänzer aus, der sieht so leichtfüßig aus. Den schiebst du von rechts nach links, tänzerisch, und es funktioniert einfach."

Von Promi-Damen schwärmt der Tänzer auch in den höchsten Tönen: "Bei den Frauen – unsere Ladys, die über 50 sind, also Sonya und Esther, ich glaube, die können richtig gut tanzen, was ich ein bisschen gesehen habe." Zudem räumt er Anna-Carina Woitschack (33) Chancen im Finale ein: "Letztes Jahr war es ein Mann, könnte statistisch gesehen nun eine Frau sein. Man sagt, dass Anna sehr, sehr sportlich ist. Aber du brauchst auch die Eleganz und so weiter. Sie kann es auch entwickeln." Außerdem lobt Alexandru seine eigene Gruppe, mit der er in der Kennenlernshow zu "Golden" aus "KPop Demon Hunters" tanzte: "Betty als Model hat einen gewissen Attitude, Nadja hat Erfahrung durch die Bühne. Vanessa ist auch eine coole Socke, möchte alles sexy machen und probiert sich aus. Das ist echt cool."

Instagram / a.lexandru Alexandru Ionel, Tänzer und Zahnarzt

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Ross Antony, Mariia Maksina und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

RTL Jan Kittmann, Schauspieler

Getty Images Alexandru Ionel und Betty Taube, "Let's Dance"-Kennenlernshow im Februar 2026