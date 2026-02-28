Emily Ratajkowski zeigt sich verliebt mit Freund Romain

Emily Ratajkowski (34) präsentierte sich bei der Mailänder Modewoche nun in bester Begleitung. Das Model erschien laut Just Jared gemeinsam mit ihrem Freund Romain Gavras (44) beim Gucci-Dinner im Baretto in Mailand. Dabei nahm der Regisseur im edlen Restaurant an ihrer Seite Platz und zeigte bei ihrem Fashion-Event in Italien vollste Unterstützung. Zuvor war Emily bereits am Nachmittag für das italienische Luxuslabel über den Laufsteg gezogen. Erst vor einer Woche hatte das Model die Beziehung auf Instagram offiziell gemacht – rund drei Monate, nachdem sie und Romain erstmals bei einem Date gesichtet worden waren.

Wie Just Jared berichtet, ist Romain ein französischer Filmemacher, der kürzlich seinen prominent besetzten Film "Sacrifice" beim Toronto Film Festival vorgestellt hat. Vor seiner Beziehung mit Emily war der Regisseur mit Sängerin Dua Lipa (30) liiert. Die beiden hatten 2023 ihr Red-Carpet-Debüt bei einem Filmfestival absolviert und damit ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nun scheint Romain mit Emily sein neues Glück gefunden zu haben. Der gemeinsame Auftritt des frischen Paares in Mailand dürfte für beide somit ein voller Erfolg gewesen sein.

Emily und Romain waren bereits im November in New York City bei einem romantischen Date gesichtet worden, als sie eng umschlungen durch die Straßen von Manhattan spazierten. Das Model war von 2018 bis 2022 mit Sebastian Bear-McClard (38) verheiratet, mit dem sie den vierjährigen Sohn Sylvester hat. Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann wurde Emily immer wieder mit verschiedenen Männern in Verbindung gebracht. Doch nun scheint sie mit Romain den nächsten Schritt gemacht zu haben und präsentiert sich ganz selbstverständlich an seiner Seite.

Emily Ratajkowski und Romain Gavras

Emily Ratajkowski postet Bilder mit Romain Gavras im Februar 2026

Emily Ratajkowski, Januar 2025