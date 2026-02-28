Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch bei Ryan Garcia

Boxstar Ryan Garcia (27) musste in Los Angeles einen erschreckenden Vorfall erleben. Wie TMZ Sports berichtet, versuchte ein Unbekannter am Donnerstagabend gegen 21:35 Uhr, in das Anwesen des Sportlers einzudringen. Der Verdächtige kletterte über den Zaun des Grundstücks und versuchte, ins Haus zu gelangen. Ein Sicherheitsmann, der vor Ort war, alarmierte umgehend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der mutmaßliche Einbrecher jedoch bereits geflüchtet. Eine anschließende Suche in der Umgebung verlief erfolglos. Es ist unklar, ob Ryan zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause war.

Laut Polizeiquellen wurden Berichte wegen versuchten Einbruchs und Hausfriedensbruchs aufgenommen. Die Ermittlungen laufen. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Ryan einen großen sportlichen Erfolg feiern konnte. Am vergangenen Samstag hatte der Boxer Mario Barrios besiegt und sich damit den WBC-Gürtel im Weltergewicht gesichert. Die Freude über diesen Triumph wurde nun durch den unliebsamen Zwischenfall getrübt.

Einbrüche und Einbruchsversuche sind in der Gegend um Los Angeles bei wohlhabenden Bewohnern leider keine Seltenheit. Erst im Juli wurde das Haus von Dodgers-Pitcher Yoshinobu Yamamoto zum Ziel von Einbrechern. Damals schlugen drei Verdächtige Fenster ein und versuchten, in das Anwesen des Baseballstars einzudringen. Ryan, der am 8. August 1998 geboren wurde, gehört zu den bekanntesten Boxern seiner Generation und hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Sportszene gemacht.

